EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Polis Akademisi başvuru sonuçları sorgulama! 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Polis Akademisi başvuru sonuçları sorgulama! 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

11.08.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PMYO başvuru sonuçları yakından takip ediliyor. PMYO ön başvuru süreci 25 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Toplamda 47.111 aday başvuruda bulunmuştu. Sonuçların erişime açılmasının ardından konu hakkında araştırmalar çoğaldı. Peki 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte Polis Akademisi başvuru sonuçları sorgulama!

Polis Akademisi başvuru sonuçları sorgulama! 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

2022 PMYO giriş sınavı için başvurular 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 47 bin 111 adayın başvuruda bulunduğu PMYO başvuru sonuçlarına göre toplam 25 bin aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmış oldu. Peki PMYO başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022 yılı PMYO başvuru sonuçları erişime açıldı. PMYO Giriş Sınavı Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanmış olan adaylar sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden sorgulayarak erişebilirler.

2022 Yılı PMYO giriş sınavına katılacak adayların sınav giriş yerleri ile tarihleri de duyuruldu. Sınav giriş belgesine, e-Devlet vasıtasıyla Polis Akademisi Başkanlığı "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek.

2022 PMYO MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

2022 senesi PMYO mülakatlarının tarihi de merak konusu oldu. PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar başvuru ve evrak teslimi işlemlerini yapacakları, aday değerlendirme ve seçme sınavına girecekleri başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden kolaylıkla sorgulayabilecek. Ayrıca ian edilmiş olan sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar müracaat işlemleri ile ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına da katılım sağlayacaklardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı!PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı!
Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?
Okullarla ilgili gelen şikayet sonrası MEB harekete geçti!Okullarla ilgili gelen şikayet sonrası MEB harekete geçti!
Anahtar Kelimeler:
polis akademisi polis akademi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihi

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihi

KPSS atama taban puanları 2022!

KPSS atama taban puanları 2022!

Dükkân eş anlamlısı nedir?

Dükkân eş anlamlısı nedir?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

İlginizi Çekebilir

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.