Polis Akademisi başvuru sonuçları sorgulama! 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

2022 PMYO giriş sınavı için başvurular 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 47 bin 111 adayın başvuruda bulunduğu PMYO başvuru sonuçlarına göre toplam 25 bin aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmış oldu. Peki PMYO başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022 yılı PMYO başvuru sonuçları erişime açıldı. PMYO Giriş Sınavı Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanmış olan adaylar sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden sorgulayarak erişebilirler.

2022 Yılı PMYO giriş sınavına katılacak adayların sınav giriş yerleri ile tarihleri de duyuruldu. Sınav giriş belgesine, e-Devlet vasıtasıyla Polis Akademisi Başkanlığı "Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama" sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek.

2022 PMYO MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

2022 senesi PMYO mülakatlarının tarihi de merak konusu oldu. PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar başvuru ve evrak teslimi işlemlerini yapacakları, aday değerlendirme ve seçme sınavına girecekleri başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden kolaylıkla sorgulayabilecek. Ayrıca ian edilmiş olan sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar müracaat işlemleri ile ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına da katılım sağlayacaklardır.

