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Polis Akademisi’nin efsane ismi ölü olarak bulundu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.01.2021 08:21 | Son Güncelleme:
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Polis Akademisi’nin efsane ismi ölü olarak bulundu

Televizyon kanallarında bir dönem sıkça yayınlanan Polis Akademisi serisinde canlandırdığı Laverne Hooks karakteriyle hafızalara kazınan Marion Ramsey, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı Marion Ramsey,'den kötü haber geldi. Oyuncu Los Angeles'taki evinde ölü olarak bulundu.

Ünlü oyuncu Marion Ramsey, polis öğrencisi Laverne Hooks karakterini canlandırdığı sinema filmi Polis Akademisi serisi ile tanınıyordu.

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Oyuncu bugün Los Angeles'taki evinde öldü. 73 yaşındaydı. Roger Paul Inc.'deki yönetim ekibi tarafından ölümü açıklandı. Aktrisin son günlerde hasta olmasına rağmen bir neden belirlenemedi.

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Ramsey'in yer aldığı diğer yapımlar arasında sinema filmleri; Recipe for Disaster ve Return to Babylon, ile televizyon yapımları; SyFy prodüksiyonu Lavalantula ve 2 Lava 2 Lantula! vb. sayılabilir.

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