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Polis aracında dehşet saçtı! Kelepçelerinden kurtulunca...

21.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

36 yaşındaki Rachel Zion Clay, garip davranışları nedeniyle ev sahibinin yetkilileri aramasının ardından geçen Cuma öğleden sonra polisler tarafından gözaltına alındı. Devriye aracının arka tarafında kelepçeli halde seyahat ederken, kelepçeden sıyrılıp, açık bir bölmeden uzanarak bir tüfek alan ve bir polis memuruna ve bir sivile 10 el ateş ederek saldırıda bulunan Clay, ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Polis aracında dehşet saçtı! Kelepçelerinden kurtulunca...

ABD'nin Oklahoma eyaletinden Rachel Zion Clay, garip davranışları sebebiyle ev sahibinin şikayette bulunması üzerin polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Polis aracında kelepçelerinden kurtulup, polis tüfeğine uzanarak biri sivil biri polis iki kişiyi yaralayan Clay, şimdi cinayet suçlamasıyla tutuklandı ve kefalet ücreti 1 milyon dolar olarak belirlendi.

EV SAHİBİ İHBAR ETTİ

Yetkililer, Cuma günü Bridge Creek'teki bir rezidansta yaşayan ev sahibi Dale Moses'ın, orada ikamet eden Rachel Zion Clay'in garip davranışlarda bulunduğunu ve Moses'ın bahçesinde sürünerek havladığını polislere ihbar etmesi üzerine Clay, olay yerine gelen memurlar tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

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Polisler tarafından kelepçelenen ve bir devriye aracının arkasına yerleştirilen Clay'in araçtayken yaptıkları ise dehşete düşürdü. Devriye arabasının içinden çekilen video görüntüleri, şüphelinin emniyet kemerini ve ardından kelepçeleri çıkardığını gösterdi. Sonra açık bir bölme penceresinden uzandı ve bir devriye tüfeği aldı.

HAYATİ DEĞİL

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Sonraki görüntüler Clay'in polis memurlarına ve ifade veren bir gruba birkaç el ateş ettiğini gösterdi. Polis görevlisi Keith Williams ve bir sivil yaralandı, ancak yaralanmalar hayati bir tehlike oluşturmadı.

1 MİLYON DOLARLIK KEFALET

Clay olayın ardından, yaklaşık üç buçuk saat boyunca araçtan çıkmayı reddetti. Sonunda barışçıl bir şekilde araçtan indi ve Grady İlçe Hapishanesine nakledildi. Yetkililer Clay'in olay esnasından uyuşturucu madde etkisinde olduğunu tespit etti. Genç kadının, şu anda 1 milyon dolarlık bir kefaletle hapse atıldığı ve kasten öldürmek amacıyla üç kez ateş etmekten yargılandığı bildirildi.


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