Mynet Trend

Polis ekipleri ihbar sonrası harekete geçti! Defter bile tutmuşlar!

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 07.07.2019 00:20 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1'i kadın 4 kişi, fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada fuhuş yapan kadınların isimleri ve karşılığında alınan paraların yazıldığı bir de defter bulundu.

Polis ekipleri ihbar sonrası harekete geçti! Defter bile tutmuşlar!

Girne polisi, Beşparmak köyünde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan ekipler işbirliği yaptıkları kadınları para karşılığında pazarladıkları belirlenen Ali Y., Merve Ö., Serkan D. ve Mahmut Ö. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Evide yapılan aramada hangi kadının kiminle ilişkiye girdiği ve karşılığında kaç para aldığının yazılı olduğu bir defter de bulundu. Zanlıların 400 ile bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla fuhuş yaptığı belirlendi. Şüphelilerin bugüne kadar 7 kadının farklı kişilerle ilişkiye girmesini sağladığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KKTC medyası haberi, 'Bakkal değil, fuhuş defteri' başlığıyla verdi. (DHA)

PARTNERMoloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet olduMoloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
İnsanlık bitmiş dedirten olay! İki ay önce aynısı Mersin'de yaşanmıştıİnsanlık bitmiş dedirten olay! İki ay önce aynısı Mersin'de yaşanmıştı
Nefes kesen operasyon! Böylesi filmlerde olurNefes kesen operasyon! Böylesi filmlerde olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC operasyon

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC'de üstü kirli diye genç işçiyi koltuğa oturtmayan şoföre tepki

İnsanlık bitmiş dedirten olay! İki ay önce aynısı Mersin'de yaşanmıştı

Isparta'da dağda uçuruma yuvarlanan öğrenciyi jandarma kurtardı

Nefes kesen operasyon! Böylesi filmlerde olur

Su içme bahanesi ile davetli gibi düğün evine girip cep telefonu ve euroları çaldı

Düğüne gelen genç kızı herkes akraba sanıyordu! Yaptığı şoke etti

Manisa'da kendi beslediği arıların soktuğu kadın öldü

Feci ölüm! Kendi beslediği arılar sonunu getirdi

'Fala bakarken birlikte olmak istedi kabul etmeyince...'

'Fala bakarken birlikte olmak istedi kabul etmeyince...'

Tam 500 metre! Kimse gizemini çözemedi

Tam 500 metre! Kimse gizemini çözemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.