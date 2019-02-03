Polis görüntülerini paylaştı! Motorda akrobasi pahalıya patladı

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GÜNDEM  | 03.02.2019 00:07 | Son Güncelleme

Karabük'te, motosikletini yüzüstü yatar şekilde kullanan kişi gözaltına alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine polis ekipleri düzenledikleri operasyonla E.A'yı gözaltına aldı.

Polis görüntülerini paylaştı! Motorda akrobasi pahalıya patladı

Karabük-Safranbolu çevre yolunda iki kişinin motosikletlerini tehlikeli şekilde kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, bir sürücünün kimliğini tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla E.A'yı gözaltına aldı.

Trafik Şube Müdürlüğüne getirilen E.A'nın ifadesinde, "Motosiklet babama ait. O gün ben kullanıyordum. Görüntüleri izleyince ne kadar yanlış yaptığımı anladım, pişmanım." dediği öğrenildi.

2 BİN 220 LİRA PARA CEZASI

Yetersiz sürücü belgesine de sahip olduğu anlaşılan E.A, "yetkisiz belgeyle araç kullanmak", "trafiği tehlikeye düşürmek" ve "kasksız motosiklet kullanmak" suçlarından 2 bin 220 lira idari para cezası verilerek serbest bırakıldı.

Bu arada polis, tehlikeli yolculuğun yansıdığı görüntüleri de basınla paylaştı. (AA)

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Karabük sosyal medya

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