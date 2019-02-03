Polis görüntülerini paylaştı! Motorda akrobasi pahalıya patladı

Karabük-Safranbolu çevre yolunda iki kişinin motosikletlerini tehlikeli şekilde kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, bir sürücünün kimliğini tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla E.A'yı gözaltına aldı.
Trafik Şube Müdürlüğüne getirilen E.A'nın ifadesinde, "Motosiklet babama ait. O gün ben kullanıyordum. Görüntüleri izleyince ne kadar yanlış yaptığımı anladım, pişmanım." dediği öğrenildi.
Yetersiz sürücü belgesine de sahip olduğu anlaşılan E.A, "yetkisiz belgeyle araç kullanmak", "trafiği tehlikeye düşürmek" ve "kasksız motosiklet kullanmak" suçlarından 2 bin 220 lira idari para cezası verilerek serbest bırakıldı.
Bu arada polis, tehlikeli yolculuğun yansıdığı görüntüleri de basınla paylaştı. (AA)
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