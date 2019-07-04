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Polis gözaltına aldı! Kelepçeyi çıkarmaya AFAD geldi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, polis ekiplerinin gözaltına alınan şüpheliye taktığı kelepçe, kilidi bozulunca çıkarılamadı. Yardım istenen AFAD ekibi, yarım saatlik çalışmada kelepçeyi keserek, çıkardı.

Polis gözaltına aldı! Kelepçeyi çıkarmaya AFAD geldi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlediği suç nedeniyle gözaltına alınan şüphelinin bileğine kelepçe taktı.

KELEPCE

Polis merkezine götürülen ve ismi açıklanmayan şüphelideki kelepçe, kilidi bozulunca çıkarılamadı. Polisler, uzun uğraşlara rağmen kelepçeyi çıkaramayınca AFAD'dan yardım istedi.

EK

Polis merkezine gelen AFAD görevlileri, yarım saatlik çalışmada kelepçeyi keserek, şüpheliden çıkardı.

ZONGULDAK

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak AFAD Kelepçe polis

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
40 yaşında türkiye cumhuriyeti vatandaşı olarak dün su sattıgım için ters kelepçe biber gazı yedim tek suçum ekmegimi çıkarmak oldugu için
Deveye sormuşlar,boynun neden eğri ? O da,nerem düzgün ki,boynum düzgün olsun demiş!
çiviyle açarım
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