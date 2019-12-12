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Polis her yerde arıyordu! 'Instagram' böyle yakalattı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Edirne'de polisin, çeşitli suçlardan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için sürekli yer değiştiren Yaşar Deviren'i kadın adıyla sahte Instagram hesabı açıp yakaladı.

Edirne polisi, çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan Yaşar Deviren'i yakalamak için harekete geçti. Ekipler Devrine'in hem Edirne'de, hem de Tekirdağ'da kaldığını tespit etti. Yakalanmamak için sürekli yer değiştiren Yaşar Deviren, belirlenen her iki adreste de bulunamadı.

POLİS SAHTE HESAP İLE YAKALADI

Polis, Yaşar Deviren'in Instagram hesabı açtığını tespit etti. Ekipler Deviren'i yakalamak için kadın adıyla sahte Instagram hesabı oluşturdu. Bu hesaptan arkadaş olup konuşmaya başlayan polis, bir süre sonra buluşmak için Deviren'i Edirne'de bir alışveriş merkezine çağırdı. Tekirdağ'dan aracıyla internetten konuştuğu, kadın sandığı kişiyle buluşmak için kente gelen Yaşar Deviren, aracının önünü kesilerek yakalandı. Gözaltına alınan Yaşar Deviren'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
instagram Edirne polis Tekirdağ

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
cinsel tuzak kabul edilemez
Ben polisin zeki ve çevik olanını severim.
Abazalık her yerde başa bela
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