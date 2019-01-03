Polis memuru, yaralı şahinin üzerine yeleğini örttü

Olay, sabah Ankara-Bursa karayolunda meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e seyir halinde olan İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, yönetimindeki 16 KMN 16 plakalı otomobil ile karayolunun ortasına inen şahine çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahin yaralandı. Aracını durduran Başkan Korkmaz, yaralı şahini yol kenarına alıp, polise haber verdi. Olay yerine gelen Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli polis memuru Ömer Çelik, hareketsiz yatan şahinin üzerine yeleğini çıkarıp örttü.

Yaralı şahin, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince alınarak tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü. İlk yapılan tetkiklerde şahinin bacağının ve kanadının kırıldığı tespit edildi.

(DHA)

