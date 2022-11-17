Polis olduğuna kimseyi inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletecek cinsten''

Haziran ayında yayınladığı ve 4 milyondan fazla izlenen videoda, Kimberly bir eleştirmenin "Sen gerçek bir polis değilsin" yorumuna tepki gösterdi. Başlangıçta üniformasız bir şekilde muhtemelen evinde görüldüğü video, polis aracının içinde üniforması ve kurşun geçirmez yeleğiyle birlikte otururken çektiği görüntülerle devam ediyordu. Videonun sonunda ise genç polis eklediği müzikle uyumlu bir şekilde kaşını kaldırdı ve "Ne?!" diye tepki vererek bu yoruma olan şaşkınlığını açığa vurdu.

CİLVELİ ŞAKALARA BOĞDULAR

İnsanlar hızla yorumlara kısmına akın etti ve Coverdill'i cilveli şakalara boğdular. Bir kullanıcı "Beni kelepçeleyin!'' diye yazarken bir diğeri de "Geçen gün sadece sana haber vermek için hız sınırını saatte 16 kilometre aştım." dedi.

BÜYÜKBABASINA SÖZ VERDİ

Mohave County Şerif Ofisi, geçen yıl Kimberly'yi en yeni yardımcılarından biri olarak tanıtmak için Facebook'ta bir gönderi paylaşmıştı.

Gönderinin açıklama kısmında "Coverdill'e neden polis olmak istediği sorulduğunda, 'Her zaman polis olmak istemişimdir ve büyükbabama ölmeden önce bunu gerçekleştireceğime dair söz verdim' dedi.'' yazılıydı.



