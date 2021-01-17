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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

17.01.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya’da bir ihbarı değerlendiren polis, evde uyuşturucu ve silahlar ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir ihbarı değerlendirdi.

Malatya’da bir ihbarı değerlendiren polis, evde uyuşturucu ve silahlar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir ihbarı değerlendirdi. Bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 154 adet yeşil reçeteye tabi hap, 28 gram esrar, 12 gram sentetik kannabinoid,15,5 gram metamfetamin, 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şahıs yakalanarak TCK 188 maddesinden işlem yapıldı.
Zanlı adli makamlara sevk edilecek.

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