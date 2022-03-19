Ayağından vurulan Brezilyalı polis memuru, dans videosunu paylaşınca işinden oldu

Brezilya'da polis 33 yaşındaki Andressa Christine Medeiros dos Santos, sol ayağından vurulduktan sonra evinde bir süre dinlenmek için rapor aldı. Görevine ara verdiği sürenin ardından 1 ay sonra polis memurunun dans ettiği görüntüler ortaya çıktı. “Ciddi disiplin ihlali” nedeniyle polis memuru, Brezilya Askeri Polisi Pasifik Polis Ofisi'nden (CPP) görevden atıldı.

“HAKSIZLIK YAPILDI”

2010 yılından itibaren polislik görevini yapan Andressa Christine Medeiros dos Santos isimli bir kadın, geçtiğimiz aylarda bir çatışma sırasında ayağından vurulmuştu. 33 yaşındaki kadının, hastalık iznindeyken spor salonuna gittiği ve sosyal etkinlikler katıldığı tespit edildi. Vurulmasından 1 ay sonra topuklu ayakkabı giyerek dans ettiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis memurunun görevine son verildi. Santos’un avukatı müvekkilinin haksızlığa uğradığını ve davayı temyize taşıyacaklarını söyledi.



