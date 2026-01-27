Mynet Trend

Polise yakalandı, uyanıklığı pes dedirtti: "Direksiyonda ağabeyim vardı"

Tekirdağ Çorlu'da çevirmeye giren alkollü sürücünün uyanıklığı polise sökmedi. Alkolmetreyi 5'inci denemede üfleyebilen sürücü, direksiyonda ağabeyinin olduğunu iddia etse de polisten ceza yemekten kurtulamadı. Sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü çıktığı tespit edildi.

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, alkollü sürücülere taviz vermiyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan uygulamada bir otomobil durduruldu. Trafik polisinin sürücü olarak değerlendirdiği şahıs, arabayı kendisinin kullanmadığını ağabeyinin kullandığını iddia etti.

Alkolmetreye 4 kez yeterli nefesi veremeyen sürücü, polisin uğraşı sonucu 5. üflemede alkol testinden geçti. Sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü çıktığı tespit edildi.

"DENETİMİM VAR YAKARSINIZ"

Sürücü, "Direksiyonda ben yoktum, ağabeyim vardı. Benim zaten bir denetimim var, denetimimi yakarsınız" diyerek dakikalarca ısrar etse de polisten ceza yemekten kurtulamadı.

