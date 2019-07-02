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Polisler bile şaşırdı! Dilencinin üzerinden bakın kaç para çıktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 02.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde zabıta ekiplerinin, dilencilik yaptığını tespit ettikleri vatandaşın üzerinden yaklaşık 5 bin lira para çıktı.

Polisler bile şaşırdı! Dilencinin üzerinden bakın kaç para çıktı

İzmir’de dilencilik yapan bir vatandaşın üzerinden çıkan para ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti. Zabıta ekipleri Çevik Bir Meydanında dilencilik yapan İbrahim Öziskinciler isimli bir vatandaşı tespit ederken, şahsın üzerinden çıkan meblağ ekipleri de şok etti. İnsanların duygularını kullanarak para isteyen Öziskinciler’in üzerinden 4 bin 796 lira nakit para çıktı. Şahısla ilgili soruşturma başlatılırken, İbrahim Öziskinciler’in üzerinden çıkan 4 bin 796 liraya da el konuldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dilenci para

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