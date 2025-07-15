Polisler bulunca ortaya çıktı! Yıllardır mağarada yaşıyorlarmış! Nedeni duyan inanamadı!

Rus uyruklu 40 yaşındaki Nina Kutina, iki kızıyla birlikte Hindistan'daki ormanlık bir alanda bulunan mağarada tam yedi yıl yaşadı. 3 kişilik aile, polislerin bölgede yaptıkları devriye sırasında tespit edildi.

VİZESİ BİTİNCE MAĞARADA YAŞAMIŞ

Hindistan'a iş vizesiyle gelen Kutina'nın vizenin 2017'de sona ermesinin ardından mağarada kaçak olarak yaşadığı ortaya çıktı. Goa'dan Gokarna'ya giderek burada meditasyon ve Hindu ritüelleri yaptığını anlattı.

Kutina ve çocuklarına bu bölgede kalmanın çok tehlikeli olduğundan bahseden yetkililer, aileyi Kutina'nın isteği üzerine Kumta bölgesindeki bir manastıra yerleştirdi.