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Polisten golf aracı ile kaçmaya çalıştı

Mert Şuşut Mert Şuşut
İLGİNÇ HABERLER  | 13.09.2019 15:16 | Son Güncelleme

ABD'de polisten kaçtığı sırada golf sahasına giren adam, silahım var diyerek golf oynayan kişilerin aracını çaldı.

ABD'de polisten kaçtığı sırada golf sahasına giren adam, silahım var diyerek golf oynayan kişilerin aracını çaldı. Yavaş olmalarıyla bilinen golf aracıyla polisten kaçmayı deneyen adam başarısız oldu ve gözaltına alındı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Martin bölgesinde yaşanan olayda, Jerome Inman (25) adındaki şüpheli, polisten golf aracıyla kaçmaya çalıştı. Helikopter kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin golf aracıyla bir süre gittiği, ardından araçtan inerek yürümeye başladığı görülüyor. Yere oturan zanlı, ağaçlık alandan çıkan polis tarfından gözaltına alınıyor.

Polis helikopterinden çekilen ve soosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda yorum yapıldı. Yapılan yorumlarda, yavaş olması sebebiyle, golf aracı ile polisten kaçmanın çok da mantıklı olmadığı vurgulandı.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis GOLF ARABASI kaçış abd

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