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'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 22.11.2018 11:36 | Son Güncelleme

Rusya'da gizli olarak bir araya gelen BDSM (sado-mazo) severlerin katıldığı seks partisini polis bastı. Kameralara takılan görüntüler ise bir hayli ilginçti.

'Sado-mazo' gizli seks partisine polis baskını

İnternette kısa sürede viral olan baskın görüntülerinde onlarca yarı çıplak, deri kıyafetler giymiş kadın ve erkeğin yere yatarak polise teslim olduğu görülüyor.

Öte yandan polislerden birinin videoda 'Burası BDSM kulübü, canlarını yakabilirsin' dediği duyuluyor.

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Polis baskın sırasında çok sayıda dildo, kamçı ve kırbacın ele geçirildiğini duyurdu.

Rusya'nın Rostov kentinde bulunan kulübün tam olarak yeri açıklanmadı.

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BDSM NEDİR?

BDSM, rızaya bağlı olarak fiziksel baskı, şiddet ve kuvvetli duyusal uyarımın uygulandığı ve fantezi güç rolü oynamanın yapıldığı cinsel tercih ve kişisel ilişki türüdür.

"BDSM" kısaltması bondage ile disiplin (bondage and discipline), hakimiyet ile teslimiyet (dominance and submission) ve sadizm ile mazoşizm (sadism and masochism) öğelerini bir araya getirir. BDSM bir sürü çeşitli eylem, kişilerarası ilişki türü ve altkültürü kapsar.

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Anahtar Kelimeler:
polis sado mazo bdsm

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