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Polonya’da 192 kez ehliyet sınavından kalan adam sosyal medyanın diline düştü

Seray Üstün Seray Üstün 15.03.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Polonya’da 192 kez ehliyet sınavından kalan adam sosyal medyanın diline düştü

Polonya’da yaşayan bir adam 17 yıldır ehliyet sınavına girmesine rağmen bir türlü başarılı olmadı. 192 kez ehliyet sınavından kalan adam bir rekora imza attı.

Türkiye’de olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinde de ehliyet sahibi olmak isteyenler pratik ve teorik olmak üzere iki aşamalı sınava giriyorlar. Teorik sınavın başarıyla sonuçlanmasının ardından ise pratik sınava giriliyor. Ülkemizden farklı olarak İngiltere ve Polonya gibi ülkelerde ehliyet sınavına giriş için belirlenmiş bir limit bulunmuyor. Bu durumda sınavda 3 kez dahi başarısız olanlar ehliyet sınavı hakkınızı kaybetmiyor. Ancak Polonya’da bir adam şansını fazla zorlamışa benziyor. 50 yaşındaki adam 17 yıldır sınava girdiği halde ehliyetini alamadı. 192 kez ehliyet sınavından kalan adam rekor kırdı.

Polonya’da yaşayan ve ismi açıklanmayan 50 yaşındaki bir adam, tam 192 kez girdiği ehliyet sınavında başarısız oldu. 17 yıldır sınava giren adam şansını sonuna kadar denedi. 192 kez teorik testte başarısız olan bu adam bir türlü pratik sürüş testine giremedi.

EHLİYET SAHİBİ OLMAK ZOR

POLONYA

Araştırmalara göre Polonyalılar sınavlarını ortalama olarak ikinci veya üçüncü seferde geçiyor. Polonya’nın Piotrków Trybunalski şehrinde bulunan İl Karayolu Trafiği Merkezi’ndeki (WORD) kayıtlara göre ülkedeki ikinci en kötü sürücü ise tam 40 kez sınava girdi. Polonya’da ehliyet sınavı için teorik testten geçme oranı yüzde 50 – 60 iken, sınava girenlerin yalnızca yüzde 40’ı pratik sürüş testini geçebiliyor.

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