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Evliliklerinin 61. yıl dönümünü ilk günkü heyecanlarıyla kutladılar! Görenlerini kendilerine hayran bıraktılar

Seray Üstün Seray Üstün 15.03.2021 11:25 | Son Güncelleme:
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Evliliklerinin 61. yıl dönümünü ilk günkü heyecanlarıyla kutladılar! Görenlerini kendilerine hayran bıraktılar

Aşkın tanımı ve yaşama biçimi aslında her insan için farklıdır. Büyükanne ve büyükbabanızdan “Bizim zamanımızda aşklar böyle miydi?” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Marvin ve Lucille Stone bu cümlenin hakkını verecek bir aşk hikayesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

61 yıl öncesinde nikah masasına oturan 89 yaşındaki Marvin ve 82 yaşındaki Lucille gerçek aşkın tanımını bir kez daha gözler önüne serdi. Çift evlilik yıl dönümlerinde birbirlerine söz verdikleri gün giydikleri gelinlik ve damatlık ile kamera karşısına geçti.

ilk fotoğraf

1960 yılında Nebraska'daki küçük bir kilisede hayatlarını birleştiren çift yıl dönümlerini daha özel hale getirmek için bir fotoğraf çekimine imza attı. Çekimler sırasında sevimli çift gençlere evliliğin gerçekte ne olduğunu “Evliliğimizde hiçbir şekilde mükemmel olmadık. Tartışmalarımız oldu. Anlaşmazlıklar yaşadık. Ama büyük konularda, hemen hemen aynı yoldayız.” sözleriyle anlattı.

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Çekimlerini tamamladıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşan fotoğrafçı Autry, çiftin gençlere iletmek istediği mutluluk tavsiyelerini de gönderisine not olarak ekledi. Mutluluğu arayanlara çift, “Çok çalışın, birbirinize karşı nazik olsun, konuşmadan önce düşünün, zayıf yönlerinizin üstesinden gelmek için birbirinizin gücüne güvenin ve inancınızda güçlü kalın” nasihatlarında bulundu.

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