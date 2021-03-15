Evliliklerinin 61. yıl dönümünü ilk günkü heyecanlarıyla kutladılar! Görenlerini kendilerine hayran bıraktılar

61 yıl öncesinde nikah masasına oturan 89 yaşındaki Marvin ve 82 yaşındaki Lucille gerçek aşkın tanımını bir kez daha gözler önüne serdi. Çift evlilik yıl dönümlerinde birbirlerine söz verdikleri gün giydikleri gelinlik ve damatlık ile kamera karşısına geçti.

1960 yılında Nebraska'daki küçük bir kilisede hayatlarını birleştiren çift yıl dönümlerini daha özel hale getirmek için bir fotoğraf çekimine imza attı. Çekimler sırasında sevimli çift gençlere evliliğin gerçekte ne olduğunu “Evliliğimizde hiçbir şekilde mükemmel olmadık. Tartışmalarımız oldu. Anlaşmazlıklar yaşadık. Ama büyük konularda, hemen hemen aynı yoldayız.” sözleriyle anlattı.

ÖMÜR BOYU SEVGİYİ BEKLEYENLERE TAVSİYELER

Çekimlerini tamamladıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşan fotoğrafçı Autry, çiftin gençlere iletmek istediği mutluluk tavsiyelerini de gönderisine not olarak ekledi. Mutluluğu arayanlara çift, “Çok çalışın, birbirinize karşı nazik olsun, konuşmadan önce düşünün, zayıf yönlerinizin üstesinden gelmek için birbirinizin gücüne güvenin ve inancınızda güçlü kalın” nasihatlarında bulundu.





