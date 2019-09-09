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Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı!

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.09.2019 21:42 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, birahanede bulunan yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Yabancı uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlı olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri her yerde kaçan zanlıyı arıyor.

Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı!

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir birahanede meydana geldi. İddialara göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Vedat K. birahanede olan Özbekistan uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova'ya pompalı tüfekle ateş etti. Başına isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılan kadın olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

POLİS HER YERDE KAÇAN ZANLIYI ARIYOR

Olayda kullandığı tüfekleri olay yerine bırakan Vedat K., olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İlçenin giriş ve çıkışlarını tutan ekipler her yerde kaçan zanlıyı arıyor. Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak çaycuma kurşun pompalı tüfek

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