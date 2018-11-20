İnanılmaz keşif! Bu duvar resmi tarihi değiştirebilir

Pompeii Kazı Parkı Başkanı Massimo Osanna, yerleşim yerindeki bir evin yatak odasında rastlanan duvar resminde Tanrıça Leda'nın, izleyene şehvet duygusunun belirgin olduğu doğrudan bakışının fark edildiğini ve bunun eseri istisnai kıldığını söyledi.

İtalya Kültür Bakanlığı yetkilileri Leda ve Kuğu resminin bu yıl, giriş kısmında bir başka freskin daha bulunduğu 'ev'den alınıp muhafaza edildiği yerde ziyarete açılabileceği başka bir mekana taşınacağını açıkladı.

Yunan mitolojisinin en güçlü tanrısı olduğuna inanılan ve Roma döneminde Jüpiter olarak bilinen Zeus'un kuğu kılığına girerek Sparta Kraliçesi Leda'yı baştan çıkardığı aşk sahnesi olarak "Leda ve Kuğu", taşıdığı erotik sembol ve metaforlarla şimdiye kadar görsel sanatlarla sıkça konu oldu.

Milattan sonra (M.S.) 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla volkanik küllerin altında kalan Pompeii antik kenti, 1748 yılından bugüne kadar yapılan çeşitli kazılarda ortaya çıkarıldı.

M. Ö. II. yüzyıl ile M. S. I. yüzyıl arasındaki döneme tarihlendirilen Pompeii fresklerinde doğa, tarihi olaylar, gündelik hayat, natürmort ve portreler resmediliyor.

