TREND

İnanılmaz keşif! Bu duvar resmi tarihi değiştirebilir

bucokiyimis bucokiyimis
YAŞAM  | 20.11.2018 09:15 | Son Güncelleme

İtalya'da arkeologlar Napoli şehri yakınlarındaki Pompeii antik kenti ve kazı alanında süren çalışmalarda Yunan mitolojisinin önemli karakterlerinden 'Leda ve Kuğu' figürünün betimlendiği bir duvar resmine ulaştı.

İnanılmaz keşif! Bu duvar resmi tarihi değiştirebilir

Pompeii Kazı Parkı Başkanı Massimo Osanna, yerleşim yerindeki bir evin yatak odasında rastlanan duvar resminde Tanrıça Leda'nın, izleyene şehvet duygusunun belirgin olduğu doğrudan bakışının fark edildiğini ve bunun eseri istisnai kıldığını söyledi.

İtalya Kültür Bakanlığı yetkilileri Leda ve Kuğu resminin bu yıl, giriş kısmında bir başka freskin daha bulunduğu 'ev'den alınıp muhafaza edildiği yerde ziyarete açılabileceği başka bir mekana taşınacağını açıkladı.

Yunan mitolojisinin en güçlü tanrısı olduğuna inanılan ve Roma döneminde Jüpiter olarak bilinen Zeus'un kuğu kılığına girerek Sparta Kraliçesi Leda'yı baştan çıkardığı aşk sahnesi olarak "Leda ve Kuğu", taşıdığı erotik sembol ve metaforlarla şimdiye kadar görsel sanatlarla sıkça konu oldu.

Milattan sonra (M.S.) 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla volkanik küllerin altında kalan Pompeii antik kenti, 1748 yılından bugüne kadar yapılan çeşitli kazılarda ortaya çıkarıldı.

M. Ö. II. yüzyıl ile M. S. I. yüzyıl arasındaki döneme tarihlendirilen Pompeii fresklerinde doğa, tarihi olaylar, gündelik hayat, natürmort ve portreler resmediliyor.

PARTNERÜnlü yıldız skandala doymuyor! Şimdi de herkesin içinde...Ünlü yıldız skandala doymuyor! Şimdi de herkesin içinde...
Rüyada uçağa binmek ne demek? Rüyada uçağa binmeye hazırlanmak ne anlama gelir? Rüyada uçağa binmek ne demek? Rüyada uçağa binmeye hazırlanmak ne anlama gelir?
Hayatlarında ilk kez çamaşır makinesi gördülerHayatlarında ilk kez çamaşır makinesi gördüler
Uyarı! gunun-videosu İçerikleri bulunamadı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pompeii tanrıça leda kuğu zeus

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en büyük grup seks partisini planlıyor: Hedef 1000 kişi!

Dünyanın en büyük grup seks partisini planlıyor: Hedef 1000 kişi!

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...

Mültecilere bedava prezervatif mi dağıtılacak?

Mültecilere bedava prezervatif mi dağıtılacak?

Hayatlarında ilk kez çamaşır makinesi gördüler

Hayatlarında ilk kez çamaşır makinesi gördüler

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ledoa ve kuğu önemli
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mastürbasyonun beş faydası

Mastürbasyonun beş faydası

Dantelli iç çamaşırı tartışması meclise taşındı!

Dantelli iç çamaşırı tartışması meclise taşındı!

Rüyada uçağa binmek ne demek? Rüyada uçağa binmeye hazırlanmak ne anlama gelir?

Rüyada uçağa binmek ne demek? Rüyada uçağa binmeye hazırlanmak ne anlama gelir?

Hayatlarında ilk kez çamaşır makinesi gördüler

Hayatlarında ilk kez çamaşır makinesi gördüler

BBC 100 Kadın 2018: Bu yıl listede kimler var?

BBC 100 Kadın 2018: Bu yıl listede kimler var?

İçinizi ısıtacak bir hikaye: Bundesliga'nın ilk Türk kadın hakemi olmak istiyor

İçinizi ısıtacak bir hikaye: Bundesliga'nın ilk Türk kadın hakemi olmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.