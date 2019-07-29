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Pop dünyası karışacak! Burcu Güneş, Demet Akalın ve Hande Yener'i topa tuttu

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

Burcu Güneş, 'Nevmekan’da Akustik Muhabbet' etkinliğinde sevenleriyle buluştu.

Pop dünyası karışacak! Burcu Güneş, Demet Akalın ve Hande Yener'i topa tuttu

Türk pop müziğinin ciddi bir düşüş yaşadığına değinen Burcu Güneş, "Özellikle de son 15 yıldır çıkan ve ’Biz kraliçeyiz’ diyen insanların bu işi aslında çok fazla basite indirgediğini ve ortamı da çok fazla yozlaştırdığını düşünüyorum. Maalesef yeni nesil, bu insanları şarkıcı veya örnek alınacak insan olarak görüp takip etmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Burcu Güneş, sektörün sadece revaçta olanlarla yönlendirildiğini belirterek, "Ruhunu hızlı şarkıda da dinlendirebilirsin yavaş şarkıda da veya eğlenirken de ruhunu doyurabilirsin. Ben o ruh doyuran müziği çok uzun zamandır pop müzikte duymuyorum. Ruhumu renklendiren, değiştiren, yenilik getiren insan çok az." ifadelerini kullandı.

Küçüklükten itibaren müzikle iç içe büyüdüğünü ifade eden şarkıcı, çocuk yaştan itibaren babasıyla sahne aldığı yerlerde kendisini müziğin içinde bulduğunu anlattı.

"Aşk Yarası" albümüyle 1998’de müzik piyasasındaki yerini alan Güneş, etkinlikte "Biz Aşkı Meleklerden Çaldık", "Yakın Mesafe", "Oflaya Oflaya", "Çıkmaz Sokaklar" ve "Yoh Yoh" parçalarının yanı sıra son şarkısı "Ufo"yu da seslendirdi.

İki saat süren programda Güneş’e gitarıyla Erkan Kenç eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın burcu güneş Hande Yener

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