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Popstar 2018 bu akşam neden yok? Popstar yarışması bitti mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2018 02:28 | Son Güncelleme

Kanal D'de 16 Mayıs Çarşamba akşamı Popstar 2018 yarışmasının yeni bölümü ekrana gelmeyecek. Jüri koltuğunda ünlü isimlerin oturduğu Popstar 2018'in final bölüm tarihinde değişiklik yapıldı. Filistin'deki acı olayların ardından ulusal yas ilan edilmesiyle Popstar 2018'in final bölümü yayın akışından çıkartıldı. İşte Popstar 2018 yeni bölüm ve final tarihi

Popstar 2018 bu akşam neden yok? Popstar yarışması bitti mi?

Kanal D'de geçtiğimiz aylarda yayınlanmaya başlayan şarkı yarışması Popstar 2018 reytinglerde beklenen sonucu veremediği için erken final yapacak. Popstar 2018'in final bölümünün ie 16 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyordu. Ancak kanal yönetiminden sürpriz bir karar geldi.

Jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bonomo'nun yer aldığı Popstar 2018'i yeni bölümü Filistin'de yaşanan acı olayların ardından ulusal yas ilan edilmesi sebebiyle yayın akışından çıkartıldı. Popstar 2018' final bölümüyle 23 Mayıs Çarşamba 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak

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