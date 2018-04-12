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Popstar 2018'de Bülent Ersoy çılgına döndü! 'Ben sağ olduğum müddetçe...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 02:33 | Son Güncelleme

Popstar 2018 ses yarışmasının jüri üyesi Bülent Ersoy, yarışmanın güçlü ismi Salih Zülüfoğlu'na sert sözler sarf etti. Ersoy, sinirlerine hakim olamayarak Zülüfoğlu'na, 'Ben sağ olduğum müddetçe, nefes aldığım müddetçe, bu tavırla siz birinci olamazsınız. Yaptırmam' ifadelerini kullandı.

Popstar 2018'de Bülent Ersoy çılgına döndü! 'Ben sağ olduğum müddetçe...'

Yarışmanın güçlü ismi Salih Zülüfoğlu, bu hafta sahneye ‘Gençliğe Veda’ isimli şarkıyla çıktı. Jüri üyesi Bülent Ersoy, Zülüfoğlu’na tavırlarına dikkat etmesi yönünde öğüt verdi.

Sinirlenen Bülent Ersoy, “Sahneye çıktığım eser olduğuna kadar ezberlemiş. Bunlar hep benim numaralarım. Benden yapıyor. Yapabilir. Bende Müzeyyen Hanımı taklit etmeye çalışırdım. Ne haddime. Olabilir bu son derece doğal. Ama bu kadar dinyelipte o eseri böyle okuduğunuz vakit ve bunu siz yaparsanız o zaman olmaz. Şapkaları değişiriz. Öyle macun şarkılarda eyvallah. Tamam sesleri çok güzel basıyorsunuz. Sakın zannetmeyin ki bu işin finali belli. Ben oldum. Ben bu işi götüreceğim. Bayrak bende, sakın. Bu tavırla bayrak mayrak değil, asla alamazsınız. Ben sağ olduğum müddetçe, nefes aldığım müddetçe, bu tavırla siz birinci olamazsınız. Yaptırmam” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Popstar 2018 Bülent Ersoy

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