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Popstar 2018'de Bülent Ersoy'dan Salih Zülüfoğlu'na sert eleştiri 'İnsanı vezir de eder rezil de'

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 01:39 | Son Güncelleme

Kanal D'de ikinci bölümüyle ekranlara gelen Popstar 2018 yarışmasında jüri üyesi Bülent Ersoy'un yarışmacı Salih Zülüfoğlu'na ilginç nasihatı dikkatleri çekti. Geçen haftanın birincisi olan ve performansıyla herkesi etkileyen Salih Zülüfoğlu bu hafta ise adeta hayal kırıklığı yaşattı. Geçen hafta Salih Zülüfoğlu'nu dinlerken nota kağıtlarını fırlatan Bülent Ersoy, yeni bölümde ise ' Halk insanı vezir de eder rezil de eder' sözleriyle uyarıda bulundu.

Popstar 2018'de Bülent Ersoy'dan Salih Zülüfoğlu'na sert eleştiri 'İnsanı vezir de eder rezil de'

Popstar 2018'in 21 Mart Çarşamba akşamı canlı olarak yayınlanan 2. bölümünde ilginç anlar yaşandı. Geçen hafta 4 jüri üyesinden tam puan alarak Popstar 2018 yarışmasının birincisi ve yarışmanın en dikkat çeken ismi olan Salih Zülüfoğlu, bu hafta istediği performansı sergileyemedi.

Geçen hafta yarışmacının sesi karşısında etkilenen ve nota kağıtlarını sahneye fırlatan jüri üyesi Bülent Ersoy, yeni bölümde ise performansını beğenmediği Salih Zülüfoğlu’na nasihatte bulundu. Bu hafta Sabahlar Uzak isimli şarkıyı seslendiren Zülüfoğlu, 4 jüriden ortalaması 77 buçuk puan alabildi.

'HALK İNSANI VEZİR DE EDER, REZİL DE'
Bülent Ersoy, Zülüfoğlu’na asla ‘Ben oldum’ düşüncesinde olmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu eserde geçen haftaki gibi değildiniz. Bu görülen şey. Sakın rahatlamayınız. Bu işler hiç belli olmaz çocuğum. Oldum demeyeceksin asla. Onun ne haddine biz olmadık daha. Olacak iş değil. ‘En iyi biliyorum diyenin dahi o kuyunun dibinde yine öğrenecekleri vardır. Bunu kulağınıza küpe ediniz çocuğum. Ve hiçbir zaman ‘oldum’demeyeceksiniz. Bu tavsiyemdir. Dinlersiniz, dinlemezsiniz. Ama hiç güvenmeyin. Halk insanı vezirde eder rezil de eder. Bir anda. Hiç güvenmeyeceksiniz" dedi.

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Popstar 2018 Bülent Ersoy salih zülüfoğlu

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