Popstar’ın yıldızı Aydan Kaya'yı bir de şimdi görün! Son hali ağızları açık bıraktı

Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar o yıllarda reyting rekorları kırmıştı. Yarışmaya katılan isimler de aynı yarışma gibi hafızalara kazındı.

2003 yılında yayınlanan Popstar Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Aydan Kaya güçlü sesi ve tavırlarıyla dikkat çekmişti. Yarışmada seslendirdiği 'Sen Mutlu Ol Ne Olur' performansı çok beğenilmişti.

Aydan Kaya 19 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu Kaya, müziğe ilk olarak yakınları olan Ceyda Görk ve Bertan Üsküdarlı'nın desteğiyle başlamıştır.

Devlet operasında aldığı eğitim ve şan dersi Aydan Kaya için dönüm noktası olmuştur.

Bertan Üsküdarlı ile sahneye çıkmaya 16 yaşında başlayan Kaya, o dönemlerde lise eğitimine devam ediyordu.

Hafta sonları göstermiş olduğu başarılı müzik deneyimi neticesinde profesyonel oldu. 2003 senesinde Popstar yarışmasına katılarak hayatında güzel bir sayfa açılmasını sağladı.

Popstar yarışmasıyla beraber tanınır bir isim oldu. Popstar albümü içerisinde Avuçlarım Kanıyor adındaki parçayı söyledi. Bu parçayla beraber Altın Kelebek Jüri Özel Ödülünü'ne layık görüldü.

Bu parçanın ardından ise Sen Mutlu ol isimli şarkıyı seslendirdi.

Show Tv ekranlarında yayınlanmış Rüyalarda Buluşuruz adındaki dizide rol aldı.

Bu dizinin ardından sırasıyla Tatlı Hayat dizisi ve Hilal Saral'ın yönetmenliğini yaptığı Elveda Derken adındaki dizilerde oynadı. Elveda Derken adındaki dizide 51. bölümde Şeyda karakteri ile ekranlara geldi.





