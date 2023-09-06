Popstar Mehtap'ın değişimi herkesi şaşırttı! Son hali sosyal medyayı salladı! 'Adeta bambaşka biri'

Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar Alaturka yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap Yılmaz son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Popstar Mehtap'ı görenler tanımakta güçlük çekti.

Yarışmadaki döneme dair açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan Popstar Mehtap geçtiğimiz aylarda tatil için gittiği Amsterdam'da hırsızlık şoku yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yılmaz'ın son paylaşımlarına yorum yağdı.

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un jüri koltuğunda oturduğu Popstar Alaturka yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz katıldığı sene şampiyon olmuştu.

Popstar Mehtap, yarışmadan sonra gelen ünüyle birlikte çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. Mehtap, şimdilerde ise Avrupa dahil olmak üzere çeşitli yerlerde sahne alıyor, mesleğini icra ediyor.

Mehtap, büyük değişimi ve iddialı pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. Yılmaz'ın gönderilerine; 'Çok değişmişsin', 'Bir an tanıyamadım', 'Başka biri sanki' gibi yorumlar yapıldı.

Mehtap Yılmaz, 19 Mart 1978 tarihinde Rize'de doğdu. Mehtap yılmaz, müzikle henüz çocuk yaşlarda tanıştı. Babasının bağlama çalması, Mehtap'a müziği sevdirdi.

Mehtap Yılmaz'ın keşfedilmesi ise arkadaşıyla gittiği bir restoranda ısrarlara dayanamayarak şarkı söylemesiyle oldu. Restoranın sahibinden iş teklifi alan Mehtap için şöhrete giden yolda ilk adım atılmış oldu.

Restoranda şarkı söyleyerek şarkıcılığa başlayan Mehtap, gazino ve pavyonlarda da sahne aldı. Yine bir arkadaşının ısrarına dayanamayan Mehtap, Popstar elemelerine girdi ve yarışmaya katılmaya hak kazandı.



