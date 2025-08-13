Popüler el sabununda ölümcül bakteri çıktı! Acilen toplatılıyor...

ABD ve Porto Riko’da satılan popüler bir tıbbi el sabunu markası, ürünlerinde antibiyotiklere dirençli ve ölümcül olabilen bakteri tespit edilmesi üzerine acil olarak geri çağrıldı.

DermaRite tarafından üretilen DermaKleen, DermaSarra, KleenFoam ve PeriGiene isimli dört ürün türünde yapılan testlerde, Burkholderia cepacia adlı mikrobiyal kontaminasyona rastlandı.

CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri), bu bakterinin özellikle bağışıklığı zayıf hastalarda hayatı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabileceğini vurguladı. Geri çağrılan ürünler, hastaneler, bakım evleri ve sağlık merkezlerinde reçetesiz olarak kullanılan antiseptik sabunlar. Şirket, kontamine ürünlerin bağışıklık sistemi baskılanmış hastalara ya da onlarla temas edenlere ulaşmış olabileceğini açıkladı.

"ÜRÜNLER İMHA EDİLSİN"

DermaRite şirketi müşterilerini e-posta ile bilgilendirerek mevcut stokların derhal kontrol edilmesini ve etkilenen ürünlerin imha edilmesini istedi.