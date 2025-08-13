Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Popüler el sabununda ölümcül bakteri çıktı! Acilen toplatılıyor...

ABD ve Porto Riko’da satılan popüler bir el sabunu ölümcül olabilen bakteri tespit edildi. Amazon, eBay, AliExpress gibi uluslararası satış yapan e-ticaret platformları üzerinden de Türkiye'ye kargo yoluyla ulaşabilen markanın ürünü acilen topatılıyor.

Popüler el sabununda ölümcül bakteri çıktı! Acilen toplatılıyor...

ABD ve Porto Riko’da satılan popüler bir tıbbi el sabunu markası, ürünlerinde antibiyotiklere dirençli ve ölümcül olabilen bakteri tespit edilmesi üzerine acil olarak geri çağrıldı.

Popüler el sabununda ölümcül bakteri çıktı! Acilen toplatılıyor... 1

DermaRite tarafından üretilen DermaKleen, DermaSarra, KleenFoam ve PeriGiene isimli dört ürün türünde yapılan testlerde, Burkholderia cepacia adlı mikrobiyal kontaminasyona rastlandı.

Popüler el sabununda ölümcül bakteri çıktı! Acilen toplatılıyor... 2

CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri), bu bakterinin özellikle bağışıklığı zayıf hastalarda hayatı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabileceğini vurguladı. Geri çağrılan ürünler, hastaneler, bakım evleri ve sağlık merkezlerinde reçetesiz olarak kullanılan antiseptik sabunlar. Şirket, kontamine ürünlerin bağışıklık sistemi baskılanmış hastalara ya da onlarla temas edenlere ulaşmış olabileceğini açıkladı.

"ÜRÜNLER İMHA EDİLSİN"

DermaRite şirketi müşterilerini e-posta ile bilgilendirerek mevcut stokların derhal kontrol edilmesini ve etkilenen ürünlerin imha edilmesini istedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anne dehşeti kan dondurdu! Yapmadığı işkence kalmamış...Anne dehşeti kan dondurdu! Yapmadığı işkence kalmamış...
Evindeki oyuncak trenin içinden çıktı! Görünce dehşete düştüEvindeki oyuncak trenin içinden çıktı! Görünce dehşete düştü

Anahtar Kelimeler:
sıvı sabunluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kentsel dönüşüm sırasında fay hatları ortaya çıktı! İlde olabilecek en büyük depremi açıkladı: 'Deprem afet değil, nimettir'

Kentsel dönüşüm sırasında fay hatları ortaya çıktı! İlde olabilecek en büyük depremi açıkladı: 'Deprem afet değil, nimettir'

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

MİT arşivinde Nazım Hikmet belgesi!

MİT arşivinde Nazım Hikmet belgesi!

Aylık 12 Bin TL'ye özel öğretmen arayan aile gündem oldu!

Aylık 12 Bin TL'ye özel öğretmen arayan aile gündem oldu!

Evindeki oyuncak trenin içinden çıktı! Görünce dehşete düştü

Evindeki oyuncak trenin içinden çıktı! Görünce dehşete düştü

El sabununda ölümcül bakteri çıktı! Acilen toplatılıyor...

El sabununda ölümcül bakteri çıktı! Acilen toplatılıyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.