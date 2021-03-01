Popüler olmasına rağmen yüzleri görmeyen 12 televizyon karakteri!

Televizyon dünyasının ışıltılı şovları her daim merak konusu olmuştur. Bu popüler şovların içerisinde bazı karakterler yüzlerini hiç göstermez. Bazen sadece sesleri bazen ise ayakları görünür. Sizler için bu gizemli kahramanları araştırdık. Hazırsanız başlayalım. BIG BANG TEORİ- HOWARD’IN ANNESİ Sert bir Jersey aksanıyla konuşan bu komik Yahudi anne, yüzünü hiç görmemiş olsak da, kadronun tam anlamıyla bir üyesiydi. Bu karakter, Debbie Melvina Wolowitz'e ses veren Carol Ann Susi'nin vefatından sonra 2014 yılında yazılmıştır. VEEP- ABD BAŞKANI Veep dizisinin Başkan versiyonu olabildiğince boşlukları olan bir yapımdır. Çünkü dizide isimsiz, siyasi partisiz ve ekranda yüzü görünmeyen bir başkan vardır. Dizinin esas kahramanı Selina Meyer için bu esrarengiz patron korktucu olsa da seyirciler için ilginç bir sırdır. SOUTH PARK Her zaman sert alaylarıyla söz konusu olan bu tartışmalı dizinin oyuncu kadrosunun büyük kısmı Matt Stone ve Trey Parker tarafından seslendiriliyor. Dizinin sıkı takipçileri saniyeler içinde Kenny’den Butters’a nasıl usta bir şekilde geçtiklerini bilir.

CHARLIE’NİN MELEKLERİ- CHARLIE TOWNSEND Charlie eski bir dedektif olarak yazılmıştır ve çok fazla düşmanı olduğu için asla ekranda görünmez. Charlie's Angels'ın gizemli işvereni , en çok TV dizisi Dynasty'deki çalışmaları ile tanınan John Forsythe tarafından seslendirildi . FRIENDS- ÇİRKİN ÇIPLAK ADAM Monica ve Rachel'ın karşı sokağında yaşayan Çirkin Çıplak Adam, dizide pek çok sahnede yer alır. Hatta bu şaka çıplak ve gölgelerin ardına kadar açık olarak yapılmasıyal defalarca kez yapılmıştır. Birkaç sezon boyunca ve farklı durumlarda "Çirkin Çıplak Adam", "Sevimli Çıplak Adam" ve "Çekici Olmayan Çıplak Adam" olarak anıldı. Hatta bir noktada çıplak bir kadınla mutlu bir son bile yaşadı. Bu, Ross'un, çıplak mini kekler yerken önceki sahibiyle bağlandıktan sonra dairesini almasına yol açtı. COLUMBO- BAYAN COLUMBO Bu karakteri ancak kocasının diyaloğu aracılığıyla hayal edebiliyor olsak da, senaryo yazarları onu sahneye komik bir katkı olarak göstermediler. Görünüşte gönülsüz ve meraklı bir kadın olarak biliniyor. WILL VE GRACE- STAN WALKER Karen Walker’ın eşi olan Stan yüzünü hiç göstermese de hikaye içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir arkadaşıyla küçük bir yatak dükkanı açan Stan sonrasında ise milyarlarca dolarlık Walker şirketinin sahibi olan bir iş insanı olarak tanıtılıyor.Ancak karısıyla aralarındaki gerginlikten dolayı ikili sık bir araya gelmiyor. Birbirlerinin yüzünü unutmamak için ikilinin ayda bir kez öğle yemeği için buluştukları söyleniyor.