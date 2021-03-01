Popüler olmasına rağmen yüzleri görmeyen 12 televizyon karakteri!

Televizyon dünyasının ışıltılı şovları her daim merak konusu olmuştur. Bu popüler şovların içerisinde bazı karakterler yüzlerini hiç göstermez. Bazen sadece sesleri bazen ise ayakları görünür. Sizler için bu gizemli kahramanları araştırdık. Hazırsanız başlayalım.
Sert bir Jersey aksanıyla konuşan bu komik Yahudi anne, yüzünü hiç görmemiş olsak da, kadronun tam anlamıyla bir üyesiydi. Bu karakter, Debbie Melvina Wolowitz'e ses veren Carol Ann Susi'nin vefatından sonra 2014 yılında yazılmıştır.
Veep dizisinin Başkan versiyonu olabildiğince boşlukları olan bir yapımdır. Çünkü dizide isimsiz, siyasi partisiz ve ekranda yüzü görünmeyen bir başkan vardır. Dizinin esas kahramanı Selina Meyer için bu esrarengiz patron korktucu olsa da seyirciler için ilginç bir sırdır.
Her zaman sert alaylarıyla söz konusu olan bu tartışmalı dizinin oyuncu kadrosunun büyük kısmı Matt Stone ve Trey Parker tarafından seslendiriliyor. Dizinin sıkı takipçileri saniyeler içinde Kenny’den Butters’a nasıl usta bir şekilde geçtiklerini bilir.
Charlie eski bir dedektif olarak yazılmıştır ve çok fazla düşmanı olduğu için asla ekranda görünmez. Charlie's Angels'ın gizemli işvereni , en çok TV dizisi Dynasty'deki çalışmaları ile tanınan John Forsythe tarafından seslendirildi .
Monica ve Rachel'ın karşı sokağında yaşayan Çirkin Çıplak Adam, dizide pek çok sahnede yer alır. Hatta bu şaka çıplak ve gölgelerin ardına kadar açık olarak yapılmasıyal defalarca kez yapılmıştır. Birkaç sezon boyunca ve farklı durumlarda "Çirkin Çıplak Adam", "Sevimli Çıplak Adam" ve "Çekici Olmayan Çıplak Adam" olarak anıldı. Hatta bir noktada çıplak bir kadınla mutlu bir son bile yaşadı. Bu, Ross'un, çıplak mini kekler yerken önceki sahibiyle bağlandıktan sonra dairesini almasına yol açtı.
Bu karakteri ancak kocasının diyaloğu aracılığıyla hayal edebiliyor olsak da, senaryo yazarları onu sahneye komik bir katkı olarak göstermediler. Görünüşte gönülsüz ve meraklı bir kadın olarak biliniyor.
Karen Walker’ın eşi olan Stan yüzünü hiç göstermese de hikaye içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir arkadaşıyla küçük bir yatak dükkanı açan Stan sonrasında ise milyarlarca dolarlık Walker şirketinin sahibi olan bir iş insanı olarak tanıtılıyor.Ancak karısıyla aralarındaki gerginlikten dolayı ikili sık bir araya gelmiyor. Birbirlerinin yüzünü unutmamak için ikilinin ayda bir kez öğle yemeği için buluştukları söyleniyor.
Çocukluğunuzda Mammy Two Shoes'un yüzünü hiç merak ettiniz mi? Bacakları, Tom ve Jerry'nin pek çok bölümünde , sadece küçük bir fareyi kurtarmak ve bir kediyi cezalandırmak için çok rahat görünüyor. Bu karakter ise Lillian Randolph’undan ilham alınarak yaratılmıştır. Şimdi nihayet bu karakterin yüzünü yerleştirebilirsiniz.
Bob Kelso'nun nefret edilen karısı Enid Kelso, obez belden aşağısı felçli bir kadındır. Kocasına karşı kaba ve bu hayranların en sevdiği dizinin hemen hemen her sezonunda genellikle şakaların odak noktasındaki yerini alır.
Ekranda çokça görünen Kosh aslında yüzüni bir türlü göstermez. Çünkü kostümü ve kalkanı nedeniyle kimse gerçek yüzünü anlayamaz.
Birçok kez adı geçen, ancak ekranda hiç gösterilmeyen Niles Crane'in ilk eşi Maris, varlıklı ve birçok fiziksel kusurla hüküm sürüyor. Sık sık şakalara konu oluyor ve "... Hırçın Kızın Evcilleştirilmesinden mülteci gibi bir eş" olarak tanımlanıyor .
Dale Cooper'ın yakalanması zor ve gizemli sekreteri Diane'in gerçek bir kişi mi yoksa hayal gücünün bir figürü mü olduğu konusunda hala tartışmalar var.
Tolga Çevik’in sunduğu komedi dükkanı şov programında yüzünü göstermeyen yönetmenin sonraki yıllarda Fırat Parlak olduğu ortaya çıktı. Komedi dükkanın dış sesi Parlak’ın “Arkadaşım” şeklindeki hitabı pek çok kişinin hafızasına kazındı.
Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Var Mısın Yok Musun yarışmasındaki banka müdürü Hamdi Bey’in gerçek olup olmadığı uzun süre tartışıldı. Yarışmanın final yapmasından sonra Hamdi Bey’in Acun Firarda’nın eski kameramanı Birol Doğan olduğu iddia edildi.
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