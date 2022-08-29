Popüler tatil adasında dehşete düşüren keşif! İki beyaz çanta, iki ayrı ceset...

Popüler tatil adasında seyahat etmekte olan İtalyan turist, şoke eden keşfin ardından hemen yetkililere haber verdi. Yunan sahil güvenlik görevlileri hızla olay yerine koştu. Yetkililer kalıntıları kıyıya getirip Nakşa'daki bir hastaneye naklettiler.

ANLAMAK GÜÇ OLDU

Hastanenin Tıbbi Servis Müdürü Vassilis Raptakis, cesetlerin bir yıldan uzun süredir ölü olduğu anlaşılan bir yetişkin ve bir gence ait olduğunu iddia etti. Her iki cesedin de, iskelet halindeki kalıntılara dönüştüğü bildirildi. Bu sebeple başlangıçta bir insana mı yoksa bir hayvana mı ait olduklarının bile anlamak çok güçtü.

OTOPSİ İÇİN NAKLEDİLDİ

Cesetlerin bir erkeğe mi yoksa bir kadına mı ait olduğu henüz bilinmiyor. Ancak iskelet kalıntılarının, otopsi için Pire Adli Servisi'ne nakledileceği ve olaya ilişkin soruşturmaların devam edeceği bildirildi.



