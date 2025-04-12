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Popüler tedaviyi uygulayan sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti! Atardamarı koptu

Sosyal medya fenomeni Katie May, boyun ağrıları nedeniyle bir kayropraktik uzmanına gitti. Uzmanın yaptığı bir hata genç kadını hayattan koparttı. Tedavi sırasında atardamarı koptu.

Popüler tedaviyi uygulayan sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti! Atardamarı koptu
Jale Uslu

34 yaşındaki sosyal medya fenomeni Katie May, boyun ağrılarının dinmesi için bir kayropraktik uzmanına gitti. Ancak tedavi sırasında yapılan yanlış bir müdahale sonucu genç kadın hayatını kaybetti.

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TEDAVİ SONRASI FELÇ GEÇİRDİ!

Atardamarı kopan genç kadın, felç geçirdi ve hastaneye götürüldü. May, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. ABD'de ise fenomenin ölümü büyük yankı uyandırdı.

kayropraktik

Alternatif tedavi yöntemlerine dair endişeleri yeniden gündeme geldi. Tamamlayıcı tıp alanında çalışmalarıyla tanınan Prof. Edzard Ernst, yaşanan trajedinin ardından yaptığı açıklamada, kayropraktik müdahalelerin sanıldığından daha fazla risk içerdiğini vurguladı. Ernst, "Exeter Üniversitesi'nde tamamlayıcı tıp alanında çalışmaya başladığımda bu tedavilerin bilimsel altyapısını araştırmaya koyuldum. Bulgularım oldukça şaşırtıcıydı. Kayropraktik müdahalelerin ciddi komplikasyonlara yol açabileceğine dair güçlü kanıtlar var." dedi.

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