Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Pornhub yıldızı Mia Khalifa, 3. Dünya Savaşı korkuları arasında 'molotof kokteyli talimat seti' yayınladı

Pornhub yıldızı Mia Khalifa, 3. Dünya Savaşı korkuları arasında 'molotof kokteyli talimat seti' yayınladı

26.02.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pornhub efsanesi Mia Khalifa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Twitter'da milyonlarca takipçisine nasıl molotof kokteyli yapılacağına dair talimatları tartışmalı bir şekilde paylaştı. Eski yetişkin filmi yıldızının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Khalifa’nın paylaşımı hayranlarını şaşırttı.

Pornhub yıldızı Mia Khalifa, 3. Dünya Savaşı korkuları arasında 'molotof kokteyli talimat seti' yayınladı

Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından molotof kokteylinin yapımına dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca takipçisi bulunan eski yetişkin film yıldızının paylaşımı Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın bölge sakinlerini ülkelerini savunmak için ev yapımı petrol bombalarıyla silahlanmaya çağırmasının ardından geldi. Bazı hayranlar Mia Khalifa'nın tweetine olumlu yanıt verdi ve bazı Ukraynalı takipçilerinden yanlarında oldukları için teşekkür ettiler.

Bir dönemin yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, sağlık durumuyla sevenlerini üzdü! “Yürüyemiyorum”Bir dönemin yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, sağlık durumuyla sevenlerini üzdü! “Yürüyemiyorum”

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE AYRILDI

Eski yetişkin film yıldızının molotfo kokteylinin yapımına dair yayınladığı sosyal medya gönderisinden sonra kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bazı kullanıcılar Khalifa’yı tebrik ederken kimileri ise eski porno yıldızını sert bir şekilde eleştirdi ve tweet'i uygunsuz olarak nitelendirdi. Bazıları ise talimatların yanlış kişiler tarafından görülebileceğinden endişe etti.

1

Bir takipçisi, "Ukraynalılar için faydalı ama resmi silin lütfen. Twitter'ın bazı hesapları bomba yapmayı bilmemeli" dedi. Bir başkası, "Bunun nedenini anlıyorum ama lütfen bunu silin, tüm Twitter'ın molotof yapmayı bilmesine gerek yok" yorumunu yaptı.

Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! Afganistan’ın tek yetişkin film yıldızı! "Taliban hakkımda her şeyi biliyor"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedikRus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik
Ukrayna’daki Türk vatandaşı paylaştı!Ukrayna’daki Türk vatandaşı paylaştı!
Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”
Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yetişkin film yıldızıydı! Sağlık durumuyla üzdü: “Yürüyemiyorum”

Yetişkin film yıldızıydı! Sağlık durumuyla üzdü: “Yürüyemiyorum”

Arkadaşlarına cinsel organını gösterdi! Bunu mesleğe çevirdi

Arkadaşlarına cinsel organını gösterdi! Bunu mesleğe çevirdi

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Büyük beden model ateş püskürdü! “Çekici ve ciddiyim”

Ünlü futbolcunun sözleri olay oldu! “Ateş etmeyi bilmiyorum...”

Ünlü futbolcunun sözleri olay oldu! “Ateş etmeyi bilmiyorum...”

İlginizi Çekebilir

Kalp masajı yaptı! “Köpeğim olmasa şimdi duldum”

Kalp masajı yaptı! “Köpeğim olmasa şimdi duldum”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Oyuna devam etti! Bombalanan binanın önünde...

Oyuna devam etti! Bombalanan binanın önünde...

Yoğun bir hafta sizleri bekliyor: İşte haftalık burç yorumları

Yoğun bir hafta sizleri bekliyor: İşte haftalık burç yorumları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.