Pornhub yıldızı Mia Khalifa, 3. Dünya Savaşı korkuları arasında 'molotof kokteyli talimat seti' yayınladı

Eski Pornhub yıldızı Mia Khalifa, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından molotof kokteylinin yapımına dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca takipçisi bulunan eski yetişkin film yıldızının paylaşımı Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın bölge sakinlerini ülkelerini savunmak için ev yapımı petrol bombalarıyla silahlanmaya çağırmasının ardından geldi. Bazı hayranlar Mia Khalifa'nın tweetine olumlu yanıt verdi ve bazı Ukraynalı takipçilerinden yanlarında oldukları için teşekkür ettiler.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE AYRILDI

Eski yetişkin film yıldızının molotfo kokteylinin yapımına dair yayınladığı sosyal medya gönderisinden sonra kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bazı kullanıcılar Khalifa’yı tebrik ederken kimileri ise eski porno yıldızını sert bir şekilde eleştirdi ve tweet'i uygunsuz olarak nitelendirdi. Bazıları ise talimatların yanlış kişiler tarafından görülebileceğinden endişe etti.

Bir takipçisi, "Ukraynalılar için faydalı ama resmi silin lütfen. Twitter'ın bazı hesapları bomba yapmayı bilmemeli" dedi. Bir başkası, "Bunun nedenini anlıyorum ama lütfen bunu silin, tüm Twitter'ın molotof yapmayı bilmesine gerek yok" yorumunu yaptı.



