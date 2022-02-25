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Bir dönemin yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, sağlık durumuyla sevenlerini üzdü! “Yürüyemiyorum”

25.02.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemim yetişkin film yıldızlarından Jenna Jameson sağlık durumuyla sevenlerini üzdü. Geçtiğimiz aylarda nadir görülen Guillain-Barré sendromu teşhisi konulan ünlü yıldız, sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Taburcu edildiğini ve hastaneden eve geldiğini söyleyen Jameson, hala yürüyemediğini açıkladı. Sağlık durumu hakkında sosyal medyadan sevenlerine bilgi veren Jameson, tekerlekli sandalyeyle hayatını devam ettirdiğini anlattı.

Bir dönemin yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, sağlık durumuyla sevenlerini üzdü! “Yürüyemiyorum”

Yetişkin film sektörünün en popüler isimleri arasında sayılan Jenna Jameson, sansasyonel hayatı ile uzun bir süre konuşulmuştu. Magazin dünyasının en olaylı figürleri arasında gösterilen Jameson, çalkantılı hayatını bırakarak evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştu. Oyunculuğa devam etmeyeceğini açıklayan Jameson ailesiyle gözlerden uzak ve sakin bir hayat sürüyordu. Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Jameson’un son hali sevenlerini üzdü. Geçtiğimiz aylarda evinde kötüleştikten sonra hastaneye kaldırılan Jameson, sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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“TABURCU OLDUM AMA...”

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47 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, sosyal medya hesabından sağlık güncellemesi yaptı. Nadir görülen bu hastalık zaman içinde kasların zayıflamasına ve kişinin motor becerilerini kaybetmesine neden oluyor. Hastaneye kaldırmadan önceki iki hafta boyunca kustuğundan ve ayakta durmakta dahi zorlandığından söz eden Jenna Jameson, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yürüyemediğini belirtti.

Hastanedeki tedavisinin sona erdiğini ve evde dinlendiğini açıklayan Jameson, “Sizlere neler olduğunu bildirmek istedim. HAla yürüyemiyorum. Sadece dinleniyorum ve çok fazla teste ihtiyacım var. Görünüşe göre femoral sinirimde bir sorun var ve gücümü ve bacaklarımı etkiliyor. Ne yazık ki hala tekerlekli sandalyedeyim. En kısa süreden yürümek istiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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