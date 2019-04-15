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Porno koleksiyonunu atan babasına dava açtı

BBC BBC
15.04.2019 13:38 | Son Güncelleme

ABD'nin Indiana eyaletinde 40 yaşındaki bir kişi, porno dergi ve DVD koleksiyonunu atan babasına dava açtı.

Porno koleksiyonunu atan babasına dava açtı

Mahkeme kayıtlarına göre, yasalar gereği adı açıklanmayan erkek, Ekim 2016'da boşandıktan sonra ailesinin yanına taşındı. Anne-babası, oğullarından kira ödemek yerine ev işlerine yardımcı olmasını istedi. Ancak 10 ay sonra huzursuzluk başlayınca adam başka bir eve taşındı.

Ailesi daha sonra adamın eşyasını oğlunun adresine gönderdi. 12 koli tutan porno koleksiyonunun eksik olduğunu fark eden adam Michigan'da federal mahkemeye dava açtı.

'SENİN İYİLİĞİN İÇİN YAPTIM'

"Nadir bulunan yapımlardan oluştuğu" söylenen porno koleksiyonunun değerinin 29 bin dolar olduğunu öne süren adam, ailesinden şimdi dergi ve DVD'lerinin üç katı kadar; yani 87 bin dolar tazminat istiyor.

Mahkeme kayıtlarında babayla oğlu arasındaki e-postalar da yer alıyor.

Buna göre, oğlu babasına "Rahatsız olduysan bunu o zaman söylemeliydin. Başka bir yere giderdim. Ama sesini çıkarmadın ve benden intikam aldın" diyor.

Baba da oğluna "İnanıp inanmamakta serbestsin. Ama pornolarını senin akıl ve duygusal sağlığın için attım. Farkında değilsin ama sana büyük bir iyilik yaptım. Odanda kokain bulsaydım da aynısı yapardım. Umarım bir gün beni anlarsın" diye yanıt veriyor.

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porno yetişkin yayınları DVD koleksiyon dava

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