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'Porno mu çekiyorsun?' yorumları yağmıştı! Turabi'ye tepki yağınca o pozu sildi! "Daha +18 ile geri döneceğiz"

24.11.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ile tanınan Turabi Çamkıran son dönemde müstehcen pozlar paylaşarak "Hayatımın en güzel dönemi" diyor. Survivor Turabi son olarak ise çıplak bir kadınla yataktaydı. 'Porno mu çekiyorsun?' tepkileri alan Turabi paylaşımı sildi silmesine ama "Daha +18 ile geri döneceğiz" demeyi de ihmal etmedi.

'Porno mu çekiyorsun?' yorumları yağmıştı! Turabi'ye tepki yağınca o pozu sildi! "Daha +18 ile geri döneceğiz"

Yurt dışında çeşitli yarışmalara katılan ve son dönemde Survivor 2023'e de katılacağı söylenen Turabi Çamkıran şoke eden paylaşımlara imza atıyor. Yatakta çıplak bir kadınla altlı üstlü pozlar veren Turabi olay oldu.

Turabi müstehcen pozlarını "Saçmalamayın arkadaşlar. Sizin fikirlerinizin tabii ki benim için bir önemi yok. Bedelini benim ödediğim bu hayatta, keyif aldığım şeylere milletin ne dediği çok da umurumda değil açıkçası. Hayatımı yaşıyorum" notuyla da tepki çekti.

Ekran Alıntısı

"TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ AMA..."

Turabi'nin pozlarına tepki yağınca ünlü yarışmacı paylaşımı sildi. Turabi paylaşımı sildikten sonra başka bir pozunu paylaşarak "Takipçilerimden gelen tepkilerden dolayı açık/seçik olan paylaşımlarımı kaldırıyorum.

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Takipçilerim; 'Abi bu nasıl fotoğraflar? Lütfen böyle fotoğraflar paylaşma artık! Biz videolarını görmek istiyoruz! Link istiyoruz!' dedikleri için eski paylaşımları kaldırıp, yeni programımız #BiBitmedinizBe! iledaha açık/seçik, daha +18 ile geri döneceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor turabi

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