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Porno şirketi evden çalışmak isteyenlere yüksek teknolojili kamera gönderimine başladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Los Angeles’da kurulan yetişkin içerikli filmler çeken Vixen, evden çalışmak isteyen porno yıldızlarına yüksek teknolojili kameralar gönderiyor.

Porno şirketi evden çalışmak isteyenlere yüksek teknolojili kamera gönderimine başladı

Birçok şirket, koronavirüs pandemisi sırasında işlerini nasıl yürüteceklerini ayarlamak zorunda kaldı. Bazı tekstil firmalar, modellerinden kıyafetleri evden tanıtmalarını istedi. Koronavirüs karantinası başladığı günden itibaren zaman içerisinde en çok talep gören sektörlerden biri olan porno siteleri, konuyla ilgili harekete geçti. Yetişkin içerikli internet siteleri talep patlaması yaşarken, sosyal mesafe kuralı yüzünden yeni videolar üretemiyorlar. Los Angeles’da kurulan yetişkin içerikli filmler çeken Vixen, bir atılım yaparak evden çalışmak isteyen porno yıldızlarına yüksek teknolojili kameralar göndermeye başladı.

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250 BİN DOLARLIK EKİPMAN!

Vixen, modellerine evden çalışabilmeleri için 250 bin dolar değerinde yüksek teknolojiye sahip ekipmanlar gönderdi. Böylece kötü ışıklandırmaya sahip videolar çekmeleri yerine normalde çektikleri video kalitesinde videolar üretebilecekler.

Ayrıca seks işçileri, bu belirsiz zamanlarda gelir elde edebilecekler. Sadece seçilen porno yıldızları ekipman alabilecek ve ürettikleri içerik için ödeme alacaklar. Çektikleri videolar şirketin Intimates adlı yeni serisinde yer alacak.

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porno yıldızları,

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