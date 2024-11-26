Portakallı kek tarifi: Portakallı kek nasıl yapılır?

Çayın kahvenin yanında tüketebileceğiniz aniden gelen tatlı krizlerinizi bastırabileceğiniz portakallı kek tarif için aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanabilirsiniz. Üstelik bu kekin yapımı sadece birkaç dakikanızı alacak.

MALZEMELER 2 yumurta

1 bardak şeker

1 bardak portakal suyu

1 çay bardağı yağ

1 paket kabartma tozu

1 kaşık portakal kabuğu rendesi

2 paket vanilya