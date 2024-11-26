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Portakallı kek tarifi: Portakallı kek nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 20:42
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Kış aylarının gelmesi, havaların soğuması ile tezgahlardaki sebzelerin meyvelerin de en tazeleri yerlerini aldı. İçerdiği C vitamini ile hem meyve olarak hem de suyu sıkılarak tüketilen portakal bu tarifte lezzetli bir keke dönüşüyor. Şimdiden afiyet olsun.

Portakallı kek tarifi: Portakallı kek nasıl yapılır?
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Kaç dilim 12
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Dilim 235kal

Çayın kahvenin yanında tüketebileceğiniz aniden gelen tatlı krizlerinizi bastırabileceğiniz portakallı kek tarif için aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanabilirsiniz. Üstelik bu kekin yapımı sadece birkaç dakikanızı alacak.

MALZEMELER

  • 2 yumurta
  • 1 bardak şeker
  • 1 bardak portakal suyu
  • 1 çay bardağı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 kaşık portakal kabuğu rendesi
  • 2 paket vanilya

TARİF

  • Malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Yağlı kek kalıbına karışımı dökün.
  • Sıcak fırında 170 derecede yarım saat kadar pişirin.
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