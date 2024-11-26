Portakallı kek tarifi: Portakallı kek nasıl yapılır?

Kış aylarının gelmesi, havaların soğuması ile tezgahlardaki sebzelerin meyvelerin de en tazeleri yerlerini aldı. İçerdiği C vitamini ile hem meyve olarak hem de suyu sıkılarak tüketilen portakal bu tarifte lezzetli bir keke dönüşüyor. Şimdiden afiyet olsun.
Çayın kahvenin yanında tüketebileceğiniz aniden gelen tatlı krizlerinizi bastırabileceğiniz portakallı kek tarif için aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanabilirsiniz. Üstelik bu kekin yapımı sadece birkaç dakikanızı alacak.
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