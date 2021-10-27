Portakallı parfe nasıl yapılır? MasterChef portakallı parfe tarifi ve malzemeleri neler?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de bugün günün menüsünde portakallı parfe yer aldı. Fransız mutfağına ait olan parfenin tarifi araştırma konusu oldu. Peki portakallı parfe nasıl yapılır?

PORTAKALLI PARFE NASIL YAPILIR?

PORTAKALLI PARFE MALZEMELERİ



1 tane portakal(suyu ve kabuk rendesi)

2 çay bardağı toz şeker

3 yumurta

2 poşet (1 kutunun içindeki 2 poşet) krem şanti

1, 5 su bardağı süt

1 çay bardağı damla çikolata

1 çay bardağı kırılmış ceviz

Üzeri için :

Çikolata sos

PORTAKALLI PARFE TARİFİ

İlk olarak 2 poşet toz krem şantiyi, sütle iyice çırpıp dolaba koyuyoruz.

Yumurta (iki yumurtada olur, kullandığım yumurtalar küçüktü)ve şekeri de iyice çırpıyoruz. (Köpük köpük olana kadar çırpmalıyız)

Ardından portakalı, kabuğunu iyice yıkayıp suyunu sıkıyoruz, (limondan birazcık büyüktü portakal) kabuğunu da rendeliyoruz. Dondurucuya koyduğumuz krem şantiyi çıkartıp, çırpılan şekerli yumurtayı, ceviz, damla çikolatayı, portakal suyu ve kabuğu, yani bütün malzemeyi krem şantinin üzerine dökerek kaşıkla karıştırıyoruz. (Bu aşamada tamamen karıştırmalıyız)

Buzdolabı poşetini yan ve alt tarafından keserek açıyoruz.

Açtığımız poşeti, parfeyi dökeceğimiz kalıbın içine yerleştiriyoruz.

Karışımı kalıba döküp, üzerini kaşıkla düzelterek, tekrar dondurucuya koyup donduruyoruz. 4-5 saat buzlukta donmalı. (akşamdan hazırlayıp sabaha kadar da dondurabiliriz)

Çikolata sosu küçük bir tencereye koyarak 1 çay bardağı sütü üzerine döküp iyice karıştırıyoruz. Ocağı yakıp kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz.

Arada karıştıraraktan soğumasını sağlıyoruz. Donan parfeyi dondurucudan çıkartıp, düz bir tabağa ters döndürerek üzerindeki buzdolabı poşetini çıkarıyoruz.

Son olarak üstüne, çikolata sos veya benmari usulüyle eritilen çikolata dökerek yani gönlünüzce süsleyip dilimleyerek servis ediyoruz. Afiyet olsun!



