Portekiz'i sallayan Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı itiraf! 'Onu transfer etmeye çalıştık ama...'

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun futbol direktörü Marco Garces, sergilediği performansla Portekiz'i sallayan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. Garces, Los Angeles FC'de görev yaptığı süre boyunca Kerem Aktürkoğlu'nu takıma katmak için çeşitli girişimlerde bulunduğunu vurguladı.

''RASHICA'YI İZLİYORDUK''

Marco Garces, Galatasaray'ın maçlarını takip ettiklerini belirterek, o dönemde Milot Rashica'yı izlediklerini ifade etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU İTİRAFI

Ssport'a konuşan Garces, Kerem Aktürkoğlu hakkında "Los Angeles FC'de çalıştığım dönemde Alman kökenli Amerikalı bir teknik direktörümüz vardı, Steve Cherundolo. Uzun yıllar Almanya'da görev yapmıştı ve özellikle Türk futbolcuları yakından takip ederdi. Almanya'da birçok üst düzey Türk futbolcunun bulunduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle Galatasaray'ın maçlarını takip ettik. O maçları izlerken Kerem Aktürkoğlu'nun gerçekten iyi bir futbolcu olduğunu düşündüm. Daha sonra onu transfer etmeye çalıştık ama maliyeti yüksek geldi.'' sözlerini sarf etti.

GARCES'DEN ÖVGÜ DOLU CÜMLELER

Kerem Aktürkoğlu'nun mükemmel bir oyuncu olduğunu vurgulayan Garces, ''Hala gözüm onun üzerinde. Harika bir oyuncu ve şu anda Portekiz'de, onu keyifle izlemeye devam edeceğim." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.