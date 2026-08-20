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POS cihazında QR kod okutanlara kötü haber!

Son dönemde banka veya kredi kartını POS cihazına dokundurmak yerine ekranda çıkan QR kodu telefonla okutarak ödeme yapmak giderek yaygınlaşıyor. Ancak pratik görünen bu yöntem, işlem sırasında telefon, uygulama ve internet bağlantısına ihtiyaç duyması nedeniyle temassız kart ödemesinden farklı bir süreç izliyor. Uzmanlar özellikle güvenlik ve bağlantı sorunları konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

POS cihazında QR kod okutanlara kötü haber!
Gökçen Kökden

Kasaya gelindiğinde cüzdandan kart çıkarmadan yalnızca telefon kamerasıyla QR kodu okutmak birçok kullanıcı için kolaylık sağlıyor. Ancak QR kodla ödeme ile fiziksel kart kullanılarak yapılan temassız ödeme aynı teknolojik altyapıyla gerçekleştirilmiyor.

TEMASSIZ KARTTA EMV ÇİPİ DEVREYE GİRİYOR

POS cihazında QR kod okutanlara kötü haber! 1

Banka veya kredi kartı POS cihazına yaklaştırıldığında kartın içerisindeki EMV çipi devreye giriyor. Kart ve ödeme terminali arasındaki işlem, ödeme sistemlerinin güvenlik protokolleri üzerinden gerçekleştiriliyor.

Temassız kart kullanımında müşterinin telefonunun internete bağlı olması da gerekmiyor. Ödeme, POS cihazının kullandığı bağlantı üzerinden banka altyapısına iletiliyor. Bu nedenle telefonun çekmemesi, mobil verinin kapalı olması veya telefonun şarjının bitmesi fiziksel kartla gerçekleştirilen temassız ödemeyi doğrudan etkilemiyor.

QR KODDA TELEFON VE İNTERNET DE İŞİN İÇİNE GİRİYOR

POS cihazında QR kod okutanlara kötü haber! 2

QR kodla ödeme tercih edildiğinde ise süreç yalnızca POS cihazı ve kart arasında gerçekleşmiyor. Telefon kamerasından banka uygulamasına, internet bağlantısından ödeme ekranına kadar birden fazla yazılımsal adım devreye giriyor. Bu da özellikle sahte yönlendirmeler ve güvenlik açıkları söz konusu olduğunda kullanıcıların karşılaşabileceği riskleri artırabiliyor. Bu nedenle QR kodla işlem yaparken açılan ekranın ve ödeme bilgilerinin dikkatle kontrol edilmesi önem taşıyor.

Dolayısıyla QR ödeme sürecinde telefonun kamerasından internet bağlantısına ve kullanılan uygulamaya kadar birden fazla unsur devreye girebiliyor. Bu durum özellikle kaynağı doğrulanmamış QR kodlarda sahte bağlantı veya arayüzlere yönlendirilme gibi risklere karşı kullanıcıların daha dikkatli davranmasını gerektiriyor.

TELEFON ÇEKMEZSE ÖDEME AKSAYABİLİR

İki yöntem arasındaki önemli farklardan biri de internet bağlantısında ortaya çıkıyor.

Telefon üzerinden QR kodla ödeme yapılırken kullanılan sisteme bağlı olarak aktif internet bağlantısına ihtiyaç duyulabiliyor. Özellikle telefonların zor çektiği bodrum katları, kapalı otoparklar veya çok sayıda kişinin aynı anda mobil şebekeyi kullandığı kalabalık alışveriş merkezlerinde işlem aksayabiliyor.

Kamera QR kodu düzgün şekilde algılamadığında veya telefonun şarjı bittiğinde de ödeme gerçekleştirilemeyebiliyor. Böyle bir durumda hızlı olması beklenen QR ödeme, kasada temassız kart kullanımından daha uzun sürebiliyor.

QR KODLARDA KAYNAĞI KONTROL ETMEK ÖNEMLİ

QR kod teknolojisinin kendisi doğrudan güvensiz bir ödeme yöntemi anlamına gelmiyor. Bankaların ve yetkili ödeme kuruluşlarının kendi uygulamaları üzerinden sunduğu QR ödeme sistemlerinde de çeşitli güvenlik önlemleri bulunuyor.

Ancak kullanıcıların okuttukları QR kodun gerçekten işletmenin POS cihazı tarafından oluşturulduğundan emin olması önem taşıyor. Özellikle fiziksel olarak sonradan yapıştırılmış, kaynağı belirsiz veya kullanıcıyı banka uygulaması dışında farklı bir internet sayfasına yönlendiren QR kodlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ödeme onaylanmadan önce işletme adı ve tutar gibi işlem bilgilerinin kontrol edilmesi de olası hataların önüne geçebiliyor.

TEMASSIZ KART MI, QR KOD MU?

Fiziksel kartın yanınızda olduğu durumlarda temassız ödeme, telefonun internet bağlantısına veya kamerasına ihtiyaç duymaması nedeniyle kasada daha az adımla tamamlanabiliyor.

QR kod ise kartın bulunmadığı durumlarda kullanıcılara alternatif bir ödeme seçeneği sunuyor.

Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, ödeme sırasında tutarın kontrol edilmesi, yalnızca güvenilir banka ve ödeme uygulamalarının kullanılması ve şüpheli QR kodların okutulmaması finansal güvenlik açısından önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
QR Kod teknoloji
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