PowerToys Windows 10 ile tekrar kullanıma sunuldu

PowerToys, günler içerisinde FindX, TweakUI, Quick Res ve diğer pek çok araca sahip olmayı başarmıştı. Microsoft, Windows XP’nin piyasaya sürülmesiyle birlikte PowerToys’un iki sürümünü tanıttı ve bu uygulamanın fişini çekmişti.
Microsoft, 17 yıldan sonra, Windows 10 kullanıcıları için uygulamayı tekrardan kullanıma sundu. Uygulamanın üçüncü sürümü hem açık kaynak hem de bu kodlara GitHub‘dan erişilebiliyor. Bu uygulama ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz.
Pencere yöneticisi
Klavye kısayol yöneticisi
Win + R tuşunu değiştirme
Tarayıcı sekmesi entegrasyonu ve çalışan uygulamaları arama
Pil izleme
Toplu iş dosyası yeniden adlandırma
Görev çubuğundaki hızlı çözünürlük değişimi
Odaklanmamış fare olayları
Cmd başlatma
İçerik menüsü dosya taraması
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