Poyraz Karayel'in Bahri Umman'ıydı! Aile'nin yeni karakteri Musa Uzunlar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Musa Uzunlar'ın hayatı

Musa Uzunlar ile ilgili araştırmalar Aile dizisine katılacağı haberleri sonrasında hız kazandı. Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Nur Sürer ve Yüsra Geyik gibi isimlerin rol aldığı Aile dizisine katılacak olan Musa Uzunlar'ın hangi rol ile diziye katılacağı merakla bekleniyor. İşte Show TV'nin rekortmen dizisi Aile'nin yeni üyesi Musa Uzunlar ile ilgili detaylar...

MUSA UZUNLAR KİMDİR?

Musa Uzunlar, 22 Nisan 1959 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Koç burcu olan oyuncu ve yönetmen Musa Uzunlar ; Aslen Niğde-Kemerhisarlıdır.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü okuyarak 1985 yılında mezun olmuş ve Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak göreve başlamıştır. Ankara, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları içerisinde oyuncu ve yönetmen olarak görev alan Musa Uzunlar; Devlet Tiyatrolarında yönetim görevleri yapmasının yanı sıra Devlet Tiyatroları Spor Kulübünde, Devlet Opera ve Balesi çalışanları Vakfı TOBAV'da da yöneticilik yaparak farklı yönlerde de çalışmalarda bulunmuştur. Devlet Tiyatrolarında Adana, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, İstanbul ve Ankara'da birçok oyunu yöneten Musa Uzunlar; bunun yanı sıra Bakırköy Belediye Tiyatroları, İzmit Şehir Tiyatrosu, Yeditepe oyuncuları, Eskişehir tiyatro, Anadolu tiyatro, Ankara Maliye Tiyatrosu, Abdullah Şahin nokta tiyatrosu, Tiyatro adam gibi birçok toplulukta ve Makedonya Üsküp halklar Tiyatrosu ile beraber Bulgaristan Rusçuk Devlet Tiyatrosu'nda Yönetmenlik yapmıştır.

BERBERLİKTEN OYUNCULUĞA

Musa Uzunlar'ın, ünlü olmadan önce İstanbul Samatya'da berberlik yaptığı biliniyor. Konservatuvar mezunu olan oyuncu verdiği bir röportajda, ünlü olmadan önce birçok iş yaptığını açıklamıştı. Kurtlar Vadisi'ndeki İskender rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Daha sonrasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Bahri Baba rolüyle sevenlerinin karşısına çıkan Musa Uzunlar, yeni projesiyle de dikkatleri üzerine çekti.

