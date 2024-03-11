Poyraz ne yaptı? Acun Ilıcalı "Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay hiç olmadı"

Son dönemde Yasmin Erbil ile aşk yaşamasıyla gündemdeyken Survivor All Star'a giden Yiğit Poyraz sosyal medyada gündemde. Survivor All Star 2024 56. Bölüm Tanıtımı'nda Acun Ilıcalı sözleriyle dikkat çekti.

Ilıcalı "Yıllarca Survivor çektim fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç

olmadı ve konunun muhatabı Poyraz. Akıl tutulması yaşadı sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" diyerek merak konusu oldu.

Survivor All Star 2024 56. Bölüm Tanıtımı sonrası herkes cezanın ne olduğunu merak etti.

Poyraz'ın cezayı Aleyna'ya ettiği küfürden dolayı mı aldığı ise henüz belli değil.





