Pozitif psikoloji ile hayata bakışınızı olumlu yönde değiştirebilirsiniz

Uzmanlara göre, pozitif psikoloji kendi gücümüzün farkına varma, olumlu bakış açısını yakalama olanağını bize veriyor. Yaşamın her yönüyle farkına varabilme becerisini bize gösteriyor. Hayata bakış da olumlu yönde değişebiliyor, mutlu ya mutsuz olma seçeneğine ilişkin bir anahtar sunuyor.

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’nun girişimi ile 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim günü "Dünya Ruh Sağlığı Günü" olarak anılıyor. Bu özel günde ruh sağlığı konusunda kamu bilinci oluşturmak ve bu süreçte ruhsal bozukluklara karşı koruyucu çalışmaların ve tedavi hizmetlerinin tanıtılması hedefleniyor. Bu yılki tema ise intihar olarak belirlendi.

POZİTİF PSİKOLOJİ HASTALIKTAN DEĞİL, SAĞLIKTAN YOLA ÇIKAR

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, ruh sağlığı için pozitif psikoloji ve iyi oluş kavramlarının önemli olduğunu söyledi. Öztekin, “iyi oluş” kavramının bireyin fiziksel, duygusal ve zihinsel açıdan sağlıklı oluşuna işaret ederken; diğer taraftan yaşanılan mevcut durumdan memnuniyeti, iç huzuru ve mutluluğu yakalayabilmiş olma halini de ifade ettiğini söyledi. Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, “Bu noktada pozitif psikoloji, ruh sağlığının korunması temelinde, insanların patolojik, olumsuz düşünce ve davranışları yerine olumlu özellikleri üzerinde durur. Hastalıktan değil, sağlıktan yola çıkar. Buradaki iyi oluş sadece hastalıkların olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyi olma halidir” dedi.