Pozları olay oldu: Son Yaz dizisinin Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş tatilde

Menajerimi Ara dizisinde sergilediği performans ile ilgi çekmeyi başaran Deniz Can Aktaş, her ne kadar partneri Ahsen Eroğlu'yla yakıştırılsa da 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanıştığı Hafsanur Sancaktutan ile uzun süredir aşk yaşadığı iddia ediliyor. Aralarındaki ilişkiyi gözlerden uzakta yaşamak isteseler de aynı mekanda paylaştıkları fotoğraflar ile yakayı ele verdiler. Çift yayınladıkları karelerde yan yana olmasalar da aynı gün ve aynı yerde olması bir arada olduklarını ortaya çıkardı.

Hafsanur Sancaktutan Deniz Can Aktaş aşkı hız kesmeden devam ediyor!

Bir zamanlar 'Aşk Ağlatır' adlı dizide başrolü paylaşan Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş aralarındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştüğü iddia edilmişti.

İki başrol bir arada Şimdilerde iki farklı dizide başrollerde yer alan başarılı oyuncular Sancaktutan ve Aktaş ikilisi her ne kadar dizideki partnerleri ile yakıştırılsa da aralarındaki birliktelik devam ediyor.

Aynı mekanda ayrı pozlar Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken çift, rol aldıkları dizi haricinde hiç yan yana fotoğraf paylaşmasa da, aynı mekanda yayınladıkları kareler ile aralarındaki aşkın devam ettiğini kanıtlıyor.

Önceki gün aynı mekandan, aynı saatlerde fotoğraf paylaşan ikilinin pozlarına büyük bir beğeni gelse de, takipçileri çiftin birlikte olduğunu ortaya çıkardı.

Çiften kaçamak tatil Aralarındaki ilişkiyi gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Son Yaz dizisinin Yağmur'u Sancaktutan ile Menajerimi Ara dizinin Barış'ı Aktaş, aynı karede bulunmadılar.

Paylaşımları ele verdi Ancak ikilinin birlikte oldukları ve yaptıkları kaçamak İnstagram hesaplarından yaptıkları paylaşıma düştükleri notta kendisini gösterdi.

Başarılı oyuncu Deniz Can Aktaş, gönderisinin altına "Hafsa güzel çekmiş" notunu düşmesiyle ilgi odağı oldu.