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Pozları olay oldu: Son Yaz dizisinin Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş tatilde

25.05.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda rol aldıkları diziler ile yıldızları iyice parlayan Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan çiftinin aynı yerde poz vermesi dikkatlerden kaçmadı. Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Sancaktutan ve Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı birlikte kaçamak bir tatile çıktı. Sancaktutan ile Aktaş'ın önceki gün yayınladıkları fotoğraflar ise bu iddiaları doğruladı.

Menajerimi Ara dizisinde sergilediği performans ile ilgi çekmeyi başaran Deniz Can Aktaş, her ne kadar partneri Ahsen Eroğlu'yla yakıştırılsa da 'Aşk Ağlatır' adlı dizinin setinde tanıştığı Hafsanur Sancaktutan ile uzun süredir aşk yaşadığı iddia ediliyor. Aralarındaki ilişkiyi gözlerden uzakta yaşamak isteseler de aynı mekanda paylaştıkları fotoğraflar ile yakayı ele verdiler. Çift yayınladıkları karelerde yan yana olmasalar da aynı gün ve aynı yerde olması bir arada olduklarını ortaya çıkardı.

Hafsanur Sancaktutan Deniz Can Aktaş aşkı hız kesmeden devam ediyor!

Bir zamanlar 'Aşk Ağlatır' adlı dizide başrolü paylaşan Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş aralarındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştüğü iddia edilmişti.

İki başrol bir arada

İki başrol bir arada
Şimdilerde iki farklı dizide başrollerde yer alan başarılı oyuncular Sancaktutan ve Aktaş ikilisi her ne kadar dizideki partnerleri ile yakıştırılsa da aralarındaki birliktelik devam ediyor.

Aynı mekanda ayrı pozlar

Aynı mekanda ayrı pozlar
Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken çift, rol aldıkları dizi haricinde hiç yan yana fotoğraf paylaşmasa da, aynı mekanda yayınladıkları kareler ile aralarındaki aşkın devam ettiğini kanıtlıyor.
Önceki gün aynı mekandan, aynı saatlerde fotoğraf paylaşan ikilinin pozlarına büyük bir beğeni gelse de, takipçileri çiftin birlikte olduğunu ortaya çıkardı.

Çiften kaçamak tatil

Çiften kaçamak tatil
Aralarındaki ilişkiyi gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Son Yaz dizisinin Yağmur'u Sancaktutan ile Menajerimi Ara dizinin Barış'ı Aktaş, aynı karede bulunmadılar.

Paylaşımları ele verdi

Paylaşımları ele verdi
Ancak ikilinin birlikte oldukları ve yaptıkları kaçamak İnstagram hesaplarından yaptıkları paylaşıma düştükleri notta kendisini gösterdi.
Başarılı oyuncu Deniz Can Aktaş, gönderisinin altına "Hafsa güzel çekmiş" notunu düşmesiyle ilgi odağı oldu.

Rol arkadaşından ilişkiye destek

Rol arkadaşından ilişkiye destek
Öte yandan Menajerimi Ara adlı dizide Aktaş'ın partneri olan Ahsen Eroğlu'nun, Sancaktutan'ın gönderisine beğeni atması ise Aktaş'ın kız arkadaşıyla Eroğlu'nu tanıştırdığı düşünüldü.
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Anahtar Kelimeler:
Menajerimi Ara dizisi Son Yaz dizisi Ahsen Eroğlu Deniz Can Aktaş
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