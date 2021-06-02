Pratik tariflerin adresi İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında? İdil Yazar nereli?

Yaptığı hızlı ve kolay tarifli yemekleri ile dikkat çeken İdil Yazar, Amerika’da eğitim gördükten sonra Türkiye’ye dönerek bir süre spikerlik yaptı. Daha sonra Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel anlamda eğitim alarak bir YouTube kanalı açarak, bilgilerini izleyenler ile paylaşıyor. Peki İdil Yazar kimdir?

İDİL YAZAR KİMDİR?

1985 doğumlu İdil Yazar, lise eğitimini Koç Lisesi'nde, üniversite eğitimini Amerika'da tamamladı. Babson College'da Girişimcilik ve Pazarlama Bölümü'nden mezun oldu. 2 sene New York'ta dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden biri olan Coty'de görev aldı. 2009 yılında Türkiye'ye döndü ve spikerlik yaptı.

2013 senesinde Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi aldı. Spikerlik tecrübesi, aşçılık eğitimi ve mutfağa olan tutkusunu 2015 senesinde İdil Yazar YouTube yemek kanalını açarak dijitalde birleştirdi.

1000'den fazla yayınladığı tarif ve 1 milyon abonesiyle YouTube'un en büyük kanallarından biri oldu. “30 Dakikada Tarifler” adı altında 3 farklı yemek kitabıyla mutfaklarda ve haftanın 3 günü İDİL'DEN programıyla beIN GURME'de pratik tariflerle izleyici karşısına çıkıyor.

İdil Yazar’ın kendisine ait www.idilyazar.com adında bir internet sitesi de bulunmaktadır.



