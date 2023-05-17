Pratik tencerede sufle tarifi! Tatlı krizlerinin çözümü tencerede sufle nasıl yapılır?

Yoğun çikolatalı tatları sevenlerin vazgeçilmezi olan sufle tarifleri yediden yetmişe herkesin favori tatlılarından. Pratik ve hızlı bir şekilde hazırlanan tencerede sufle tarifini henüz denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 1 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvıyağ

2 yemek kaşığı kakao

8 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

8 dilim bitter çikolata

Pudra şeker

TARİF Öncelikle bir kabın içerisinde yumurta ve toz şekeri karıştırın.

Şeker tamamen eridiğinde içerisine sıvıyağ, süt, kakao, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyerek mikserle çırpın.

Bu esnada geniş bir tencerenin içerisine su doldurun. Sufleyi pişirmek için ısıya dayanıklı sufle kalıpları kullanabilirsiniz.

Tencereye doldurduğunuz su, sufle kalıplarının yarısına gelmelidir.

Sufle kalıplarının her birine 1 dilim çikolata yerleştirin.

Hazırladığınız karışımı sufle kaplarına doldurun. Kapların üzerinde 1 parmak kalınlığında boşluk bırakın.

Kalan çikolata dilimlerini, karışımın ortasına batırın.

Sufle kalıplarını tenceredeki sıcak suyun içerisine dikkatli bir şekilde yerleştirin.

Su kaynayana kadar, yaklaşık 1 dakika, yüksek ateşte pişirin.

Su kaynamaya başladığında ocağı kısık ateşe alın, tencerenin kapağını kapatın ve 6 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.

AFİYET OLSUN!



