Pratik ve çok leziz: Çıtır mini pide tarifi

Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yöresel pide tarifleri bulunur. İç harcı, pişme şekli ve hamuru bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Tür mutfağının en sevilen lezzeti pideyi, bu sefer klasik bir şekilde kendi mutfağımızda pişirdik ve tadına doyamadık. İşte iştah kabartan pide tarifimiz...

MALZEMELER

Hamuru için:

Bir tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

yarım su bardağı sıvı yağ

yarım su bardağı yoğurt

yarım su bardağı ılık süt

Bir adet yumurta

10 gram maya

Bir tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

150-200 gram kıyma

Bir adet kuru soğan

Bir tatlı kaşığı biber salçası

Bir adet sivri biber

Bir tutam maydanoz

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz, pul biber

Bir yemek kaşığı sıvı yağ

Bir yemek kaşığı su

ÇITIR MİNİ PİDE NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabında süt, toz şeker ve toz mayayı karıştırın. Malzemeleri köpürene kadar ortalama 5 dakika bekletin. Bu işlem ön mayalama içindir.

Un dışında tüm malzemeleri yoğurma kabına ekleyin. Daha sonra unu yavaş yavaş katarak kulak memesi kıvamında yoğurun.

Mayalanıp iki kat büyüklüğe ulaşması için üzerini folyo ve bir örtü ile kapatın. Mandalina büyüklüğünde mayalı hamurları yağlı kağıt serili tepsiye aralıklarla yerleştirin.

Tepsideki hamurları iç harcı hazırlarken birazcık mayalandırın. Temiz bir örtüyle hamurun üzerini kapatarak kurumasını engelleyin.