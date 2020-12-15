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Pratik ve çok leziz: Çıtır mini pide tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 15.12.2020 08:37 | Son Güncelleme:
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Pratik ve çok leziz: Çıtır mini pide tarifi

Türk mutfağının önemli lezzetleri arasında yerini alan pideyi, kendi mutfağımızda en lezzetli şekilde hazırladık. Usta fırıncılara bile taş çıkartan mini pide tarifimizi denemek isteyenler için detaylı bir şekilde yapılışını anlattık, buyursunlar.

Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yöresel pide tarifleri bulunur. İç harcı, pişme şekli ve hamuru bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Tür mutfağının en sevilen lezzeti pideyi, bu sefer klasik bir şekilde kendi mutfağımızda pişirdik ve tadına doyamadık. İşte iştah kabartan pide tarifimiz...

MALZEMELER

Hamuru için:

Bir tatlı kaşığı tuz
4 su bardağı un
yarım su bardağı sıvı yağ
yarım su bardağı yoğurt
yarım su bardağı ılık süt
Bir adet yumurta
10 gram maya
Bir tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

150-200 gram kıyma
Bir adet kuru soğan
Bir tatlı kaşığı biber salçası
Bir adet sivri biber
Bir tutam maydanoz
Yarım çay kaşığı karabiber
Tuz, pul biber
Bir yemek kaşığı sıvı yağ
Bir yemek kaşığı su

ÇITIR MİNİ PİDE NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabında süt, toz şeker ve toz mayayı karıştırın. Malzemeleri köpürene kadar ortalama 5 dakika bekletin. Bu işlem ön mayalama içindir.

Un dışında tüm malzemeleri yoğurma kabına ekleyin. Daha sonra unu yavaş yavaş katarak kulak memesi kıvamında yoğurun.

Mayalanıp iki kat büyüklüğe ulaşması için üzerini folyo ve bir örtü ile kapatın. Mandalina büyüklüğünde mayalı hamurları yağlı kağıt serili tepsiye aralıklarla yerleştirin.
Tepsideki hamurları iç harcı hazırlarken birazcık mayalandırın. Temiz bir örtüyle hamurun üzerini kapatarak kurumasını engelleyin.

Salçayı, kıymayı, sıvı yağı, maydanozu, suyu, tuzu, biberi ve soğanı karıştırın.
İç harç hazır olduktan sonra elinizle hamura şekil verin. Ortadaki hamuru kenarlara doğru ittirin.

Ortasının fazla kabarmasını engellemek için inceltmeye dikkat edin. Daha sonra çatalı ortaya kısıma batırın. Hazırladığınız iç harcı eliniz ile hamurun orta kısmına yayın.

Kenarlarına yumurtanın sarısı sürülmüş şekilde ortalama 10 dakika bekleyin. Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında kızartın. Fırından çıkardıktan sonra sıvı yağı kenarlarına sürün.

Afiyetle yiyebileceğiniz yaklaşık 20 tane çıtır mini pideler hazır. Fazla soğutmadan keyifle tüketin.

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