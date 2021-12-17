Premier Lig'de koronavirüs alarmı!

İngiltere futbolunda gündem koronavirüs! Artan vakaların ardından maçların da ertelenmesiyle kulüplerin harekete geçtiği aktarıldı.

Ligdeki takımların temsilcilerin pazartesi günü toplantıda bir araya geleceği ve durum değerlendirmesi yapılacağı kaydedildi.

Toplantıda lige ara vermesinin değerlendirileceği ve aynı zamanda gerçekleştirilen transferlerin de tartışılacağı ifade edildi.

BU HAFTA 5 MAÇ İPTAL EDİLDİ

Premier Lig'de bu hafta vakalar nedeniyle 5 maç ertelendi. Oynanmayacak karşılaşmalar ise şöyle;

Manchester United - Brighton

Southampton - Brentford

Watdord - Crystal Palace

West Ham United - Norwich

Everton - Leicester City

