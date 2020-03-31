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Prens Harry ve Meghan Markle Kraliyet Ailesi’ne veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 16:04 | Son Güncelleme

Meghan Markle ve Prens Harry, bugün itibariyle kraliyet görevlerini sonlandırdı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan çift, "Yakında sizinle yeniden bağlantı kurmayı dört gözle bekliyoruz. Harikaydınız!" dedi...

Prens Harry ve Meghan Markle Kraliyet Ailesi’ne veda etti

Herkesin ‘Nasıl olacak?’, ‘Ne olacak?’ diye beklediği gün geldi ve Prens Harry ile Meghan Markle, bugün kraliyet görevlerini sonlandırdı… Kraliyet Ailesi’nden ayrılan çift, artık ne Sussex unvanını ne de Sussex Royal Instagram hesabını kullanacak. Dün akşam duygusal bir paylaşım yapan Harry ve Meghan, sosyal medya hesaplarını da son kez kullandı.

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Sosyal medyadan veda eden çift, “Hepimizin hissedebileceği gibi, şu anda dünya olağanüstü derecede kırılgan dönemden geçiyor. Yine de her insanın -şimdi dünyada görüldüğü gibi, ailelerimizde, toplumlarımızda ve ön sırada bulunanlarda- bir fark yaratma potansiyeline ve fırsatına sahip olduğundan eminiz. Birlikte bu umudu gerçeğe dönüştürmek için birbirimizi yükseltebiliriz. Şu anda en önemli şey, dünyadaki herkesin sağlığı ve refahı, bu salgının bir sonucu olarak ortaya çıkan birçok sorun için çözüm bulmak” dedi.

Kraliyet çifti vedalarını şu sözlerle tamamladı: “Hepimiz bu küresel değişimde ve alışkanlıkların değişmesinde oynayacağımız rolü bulduğumuzda, bu yeni evreye nasıl en iyi katkıyı sağlayabileceğimizi anlamaya odaklanıyoruz. Bizi burada görmeseniz de çalışmamız devam ediyor. Yakında sizinle yeniden bağlantı kurmayı dört gözle bekliyoruz. Harikaydınız! O zamana kadar lütfen kendinize ve birbirinize iyi bakın.” Meghan ve Harry artık Los Angeles’ta hayatlarına devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
prens harry, Meghan Markle,

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