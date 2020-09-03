Prens Harry ve Meghan Markle Netflix ile anlaştı!

Prens Harry ve Meghan Markle TV dünyasına giriş yapıyor.

Ünlü çift "Hem birbirinden bağımsız, hem de bir çift olarak hayatlarımız, insan ruhunun gücünü anlamamıza izin verdi: Cesaret, direnç ve bağlantı ihtiyacı. Çeşitli topluluklar ve çevreleriyle yaptığımız çalışmalar aracılığıyla, dünya çapındaki insanlara ve amaçlara ışık tutmaya yönelik çalışmalarımız sayesinde, odak noktamız bilgi veren ama aynı zamanda umut veren içerikler oluşturmak olacaktır" dedi.

TED VE NETFLİX İLE ÇALIŞACAKLAR

Çift, yeni kurulan ve kar amacı gütmeyen Archewell'ın da benimsediği gibi kalplerine yakın olan hikayeler ve konular hakkında çok çeşitli diziler oluşturmaya odaklanacak. Bir doğa belgesel dizisi ve ilham veren kadınlara odaklanan bir animasyon dizisi de dahil olmak üzere birçok proje halihazırda geliştirme aşamasında.

Çift "Yeni ebeveynler olarak, ilham verici aile programlaması yapmak, doğru ve ilişkilendirilebilir bir bakış açısıyla güçlü hikaye anlatımı sunmak bizim için de önemli. Eşi görülmemiş erişim aksiyonunun kilidini açan etkili içerikleri paylaşmamıza yardımcı olacak Ted ve Netflix ekibiyle çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.