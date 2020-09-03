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Prens Harry ve Meghan Markle Netflix ile anlaştı!

DİZİ HABERLERİ  | 03.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Prens Harry ve Meghan Markle, gözlerini yayın dünyasına dikti. Kraliyet çifti, Variety'nin haberine göre, Netflix'le bir anlaşma imzaladı. Bu yılın başlarında Kaliforniya'ya taşınan Sussex Dükü ve Düşesi, Hollywood çevresinde film ve TV planları yapıyordu. Netflix'teki yeni, çok yıllık anlaşmaları kapsamında çift, belgeseller, uzun metrajlı filmler, senaryolu televizyon programları ve çocuk dizileri yapacak.

Prens Harry ve Meghan Markle Netflix ile anlaştı!

Prens Harry ve Meghan Markle TV dünyasına giriş yapıyor.

Ünlü çift "Hem birbirinden bağımsız, hem de bir çift olarak hayatlarımız, insan ruhunun gücünü anlamamıza izin verdi: Cesaret, direnç ve bağlantı ihtiyacı. Çeşitli topluluklar ve çevreleriyle yaptığımız çalışmalar aracılığıyla, dünya çapındaki insanlara ve amaçlara ışık tutmaya yönelik çalışmalarımız sayesinde, odak noktamız bilgi veren ama aynı zamanda umut veren içerikler oluşturmak olacaktır" dedi.

TED VE NETFLİX İLE ÇALIŞACAKLAR

Çift, yeni kurulan ve kar amacı gütmeyen Archewell'ın da benimsediği gibi kalplerine yakın olan hikayeler ve konular hakkında çok çeşitli diziler oluşturmaya odaklanacak. Bir doğa belgesel dizisi ve ilham veren kadınlara odaklanan bir animasyon dizisi de dahil olmak üzere birçok proje halihazırda geliştirme aşamasında.

Çift "Yeni ebeveynler olarak, ilham verici aile programlaması yapmak, doğru ve ilişkilendirilebilir bir bakış açısıyla güçlü hikaye anlatımı sunmak bizim için de önemli. Eşi görülmemiş erişim aksiyonunun kilidini açan etkili içerikleri paylaşmamıza yardımcı olacak Ted ve Netflix ekibiyle çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Netflix, son yıllarda Barack ve Michelle Obama, Shonda Rhimes ve Ryan Murphy de dahil olmak üzere en iyi yeteneklerden oluşan uzun bir listenin ilgisini çekti. Yayıncı, "Grey's Anatomy" ve "Glee" gibi hit şarkıların arkasındaki yaratıcı beyinlerle çalışmak için önemli bir bütçe ayırdı ancak, Harry ve Meghan’ın anlaşmasının ne kadar bir değerde olduğu şu an belirsiz.

Daha önce yasal drama “Suits”te rol alan Markle, Disney Plus belgeseli “Elephants”ı anlatmak için Hollywood'a döndü. Kurgusal olmayan film, Botsvana'daki vahşi yaşamı koruyan bir kuruluş olan Elephants Without Borders'tan yararlandı. Ancak kaynaklar, kendisinin oyunculuğa geri dönme planı olmadığını vurguluyor.

Harry, kısa süre önce Netflix’in iyi incelenmiş belgeseli "Rising Phoenix"in yapımcılarıyla çalıştı. Paralimpik Oyunlar'ın küresel etkisine bir göz atan bir yapımdı. Bu yılın başlarında Sussex Dükü ve Düşesi, kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak geri çekilme ve mali açıdan bağımsız olma planlarını açıkladı. Çift, mart ayından beri Los Angeles'ta yaşıyor ve yakın zamanda zengin Montecito kasabasında 14,7 milyon dolarlık bir ev satın aldı.

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